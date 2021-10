Valgfolkefest på Ærø: Se hele ungedebatten

TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, inviterede torsdag eftermiddag til ungedebat på Ærø.

Lokalpolitikerne diskuterede heftigt, hvordan vandkvaliteten kan sikres for de fremtidige generationer. Her deltog Peter Hansted (S), Mads Boeberg Hansen (C), Inga Blom Thomas (ÆrøPlus) og Lennart L. Mogensen (V) og Bent Juul Sørensen fra Ærøs Fremtid.

Der blev diskuteret sprøjtefrie områder, bedre oplysning til borgerne og plante mere skov. Og findes der egentlig rent drikkevand? Det spørgsmål stiller Bent Juul Sørensen.

Kandidaterne tog stilling til lokale dilemmaer. Er det en god idé at etablere en dagligvarebutik på haven i Marstal? Det udsagn skulle Morten Brixtofte Petersen (B), Minna Henriksen (SF), Jens Weiss (Ærø i Centrum) og Flemming Boye (DF) tage stilling til.

Derudover kom alle kandidater med et valgløfte til de unge på Ærø. Her blev der blandt andet lovet flere aktivitetstilbud, genoprettelse af ungdomsrådet, et nyt ungdomshus og en effektiv kamp mod euforiserende stoffer.