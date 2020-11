Derfor skal du sortere affald: Sådan bliver din tomme tomatdåse til en ny cykel

Du kender godt scenariet. Du har lavet spaghetti med kødsovs til hele banden derhjemme, og dåserne, der engang indeholdt hakkede tomater, ryger i genbrugsbeholderen med glas og metal foran hoveddøren.

Men hvad sker der så? Bliver spanden alligevel bare hældt op til restaffaldet i skraldebilen, og hvis ikke, hvad sker der så med dåserne?

TV 2 Fyn har fulgt en dåse på hele turen, fra den rammer skraldespanden i Glamsbjerg, til den genanvendes i Vojens.

Rejsen begynder

På Byvejen i Glamsbjerg er de grønne affaldsspande trukket ud til vejen. Det er tirsdag, og så kommer skraldebilen forbi.

Renovationsmedarbejder Jimi Nielsen ruller genbrugsbeholderen hen til skraldebilen, og med et tryk på en knap ryger den fyldte genbrugsspand i vejret.

Beholderen indeholder både glas og metal i ét rum og pap og papir i et andet. Indholdet drysser ned i hver sit rum i skraldebilen. Glas og metal presses sammen bagerst i bilen, så der også er plads til naboens affald.

Jimi Nielsen sætter sig tilbage i den tonstunge lastbil, blinker til venstre ud ad Byvejen og sætter kursen mod omlastningsstationen i Assens.

Efter en kort køretur bakker Jimi Nielsen skraldebilen ind i hallen hos Assens Forsyning. Skraldebilen skal tømmes. Kun ét rum bliver åbnet ad gangen, så affaldet ikke blandes. Glas og metal skubbes ud af det lille rum og klirrer, når det rammer det kolde betongulv.

- Når vi sorterer vores affald, bruger vi mindre ressourcer og energi. Alt, der ligger her, bliver genbrugt til nye dåser og nye flasker. Så ja, det kan betale sig at sortere, forklarer Gitte Hegelund, der er assistent i Assens Forsyning.

Rejsens afslutning

Herefter bliver dåsen fra aftenens spaghetti bolognese læsset i en blå container med resten af affaldet, der er indsamlet i Assens Kommune, inden turen går over Lillebæltsbroen til Vojens.

Når affaldet lander hos Dansk Affald i Vojens, bliver det kvalitetstjekket af en medarbejder, inden det ryger videre ind på sorteringsanlægget.

Herinde suger en stor magnet jern og metal fra glas og plast. Når affaldet er sorteret, kan Dansk Affald sælge det videre til genanvendelse.

- Sådan nogle jerndåser, vi har liggende her, kan blive smeltet om til ny jern, som kan indgå i forskellige, nye produkter. Det kan være i en grill, i cykeldele eller andet jernprodukt, fortæller salgs- og marketingchef i Dansk Affald Jesper Heinzl.

For at glas og metal kan nå hele vejen fra køkkenet til genanvendelse, er det dog vigtigt, at man husker at adskille materialerne fra hinanden, så man skruer metallåget af syltetøjsglasset, inden det ryger i genbrugsbeholderen.