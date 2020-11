Fokus på at sortere affald: Fyn klarer sig godt, men det kan sagtens blive bedre

I Harndrup har Susanne Jessen helt styr på affaldssortering. Hun har ligesom de fleste andre fynboer fået et helt nyt affaldssystem i sit køkken, og det er hun glad for.

- Der er så mange ting, der kan genbruges. Vi er i en verden, der er ved at være ressourcefattig, så det er vigtigt for mig, at vi holder øje med alt det, vi smider ud, siger Susanne Jessen.

I sit køkken har hun indrettet spandene bedst muligt, så der er optimale forhold til at sortere.

Professor: Sådan går det på Fyn

Der er mange andre fynboer, der har fået bedre styr på affaldssorteringen. Fyn klarer sig fint, når det gælder affaldssortering, i forhold til resten af landet.

Det fortæller professor på Syddansk Universitet Henrik Wenzel, der beskæftiger sig med og forsker i affaldssystemer. Alle fynske kommuner er kommet i gang med et moderne affaldssystem, hvor der sorteres i forskellige spande.

- Odense og Svendborg har besluttet samme ensartede system. Det er et enkelt system, hvor der sorteres i fire fraktioner, siger Henrik Wenzel til TV 2 Fyn.

I kortet kan du se, hvor mange procent af affaldet i din kommune der bliver genanvendt.

Derfor skal du sortere affald

De fleste fynske kommuner er i de senere år nået op på en genanvendelsesprocent på omkring 40, og i 2022 skal de være nået 50 procent for at leve op til EU-kravene, og Fyn er på rette vej.

Det er ikke kun for at opfylde nogle politiske krav, at fynboerne skal sortere derhjemme. Det giver ifølge Henrik Wenzel god mening - både økonomisk og miljømæssigt - at sortere affaldet allerede ved husstanden. Det er i sidste ende godt for klimaet og dyrelivet i verden.

- Hidtil har man kørt det meste affald på forbrændingen, og det er en relativ stor udgift. Nogle af de fraktioner, man samler ind ved husstanden, kan man få penge for, siger Henrik Wenzel.

Spar penge - gør noget godt for klimaet

Det gælder især for plast og aluminium, der er penge værd. Som samfund giver det derfor god mening at spare på materialer ved at genanvende det korrekt. Og naturen har brug for, at vi genanvender papir og pap, så man ikke skal bruge naturressourcer på at producere nyt.

- Også madaffald som salatblade og kartoffelskræller. Det skal vi lave biogas af. For at vi kan det, skal det separeres ved husstanden, og så kan det bruges i vores landbrugsbiogasanlæg, forklarer Henrik Wenzel.

Det store problem med plastik er, at der ikke er styr på, hvor det ender. Henrik Wenzel, professor

Der kan også være penge at spare, hvis man sorterer affald. En opgørelse fra Odense Renovation viser, at man per gennemsnitlig husstand kan spare omkring 100 kroner om året, hvis kommunen kan få borgerne til at sortere pap, papir, metal, glas og så videre i stedet for at køre det hele på forbrændingen.

En vigtig pointe for at fremme affaldssortering er ifølge professoren at informere borgerne om, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere.

Når de sorterer papir, skal de vide, at de er med til at bevare skov. Når de sorterer madaffald, skal de vide, at det går til at lave biogas, som måske ender som transportbrændstof, som biler kan køre på.

Plastik er problemet

Selv om der er styr på affaldssorteringen hos Susanne Jessen i Harndrup, er der også områder i affaldssorteringen, hvor det går knap så godt, især plast, der volder store problemer på verdensplan.

- Det store problem med plastik er, at der ikke er styr på, hvor det ender. I Danmark har vi rimelig godt styr på det. Det er kun en meget lille del, der ender forkerte steder (i Malaysia eller i verdenshavene, red.), men vi kan godt gøre det endnu bedre, siger Henrik Wenzel.

Det går helt uden sammenligning bedst med at sortere papir og pap Henrik Wenzel, professor

I Danmark er det kun halvdelen af det plast, der bliver indsamlet, som kan bruges til genanvendelse.

Starter bilen for at køre plast væk

Susanne Jessen kender til udfordringen med plast. Hun undrer sig over, at der ikke er mere fokus på at sortere plads i Middelfart Kommune, hvor hun bor.

- Det skal vi selv skaffe os af med. For mig er det ikke noget problem. Jeg kan tage min bil og køre det på genbrugspladsen, men rigtig mange mennesker er ikke så priviligerede. Jeg synes, det er et must at få plastik transporteret fra de forskellige hjem til genbrugspladsen, siger Susanne Jessen.

Derudover undrer hun sig over, at hun og alle andre skal bruge brændstof på at starte bilen og køre mod genbrugspladsen, hver gang der skal smides plastikaffald ud.

Derfor sorterer fynboerne forskelligt

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor plastsorteringen foregår. I Middelfart Kommune skal de selv køre eller cykle det til genbrugspladsen, men andre fynske kommuner tilbyder separat afhentning af plast.

Affaldssorteringen på Fyn er altså ikke ensartet. Tværtimod. I de ti fynske kommuner er der i princippet ti forskellige måder at sortere affald på. I nogle kommuner skal man eksempelvis skylle glas, mens nabokommunen tillader, at man blot tømmer glasset.

At der er forskellige måder at sortere affald på i det fynske, skyldes historiske og økonomiske årsager.

- Det er kommunerne, der har ansvaret for at gøre tingene. Der er forskel på kommuner. Nogle har meget etagebyggeri som Odense, mens mange andre fynske kommuner ikke har så meget. På Langeland og Ærø er der mange sommerhuse. Det er forskelligt, hvad der kan svare sig at gøre, forklarer Henrik Wenzel.

Gode til pap og papir

Fælles for fynboerne er dog, at de nu sorterer mere end før i hjemmet. Der er særlig én type affald, hvor det går godt med sorteringen.

- Det går helt uden sammenligning bedst med at sortere papir og pap. Det er vi så gode til, og det har noget at gøre med, at det ligger så fint og fladt i nogle stakke. Det fylder ikke så meget, og historisk har vi gjort det længe på genbrugspladserne, siger Henrik Wenzel.

Meget af vores affald kommer fra emballage i supermarkedet, hvor produkterne er pakket ind. Det er uhyre vigtigt, at tingene er pakket ind. Vi skal ikke have ret meget fødevarespild, før det er langt værre med fødevarespild end det med emballagen Henrik Wenzel, professor

Til gengæld er fynboerne knap så gode til at sortere plast, og forklaringen er ikke kun, at det skal køres eller cykles på genbrugspladsen.

- Det sværeste er plast - helt uden sammenligning. Fordi plast er hundredvis af forskellige ting. Der er forskellige plasttyper, og de har forskellige farver og indholdsstoffer. Og så er plasttyperne limet sammen med hinanden og med papir. Det er hammersvært at have med at gøre, fastslår han.

Robotter skal sortere affald for os

Kigger man ud i fremtiden har Fyn til gengæld nogle gode muligheder for at tjene penge på at udvikle teknologi, der kan blive til et eksporteventyr.

- På Fyn er vi verdensmestre - og det er ikke engang løgn - i robotteknologi, sensorbaseret genkendelse og kamerateknikker, som vi skal bruge. Fyn har nogle fantastiske teknologiudviklings- og eksportmuligheder, vurderer Henrik Wenzel.

En ting er at sortere affald bedst muligt. En anden ting er at begrænse mængden af affald. Det arbejdes der allerede ihærdigt på, men ifølge Henrik Wenzel fortjener emballagen ikke nødvendigvis det dårlige ry i ambitionerne om et bedre klima.

- Meget af vores affald kommer fra emballage i supermarkedet, hvor produkterne er pakket ind. Det er uhyre vigtigt, at tingene er pakket ind. Vi skal ikke have ret meget fødevarespild, før det er langt værre med fødevarespild end det emballagen, bidrager med af miljøpåvirkning, forklarer Henrik Wenzel.

- Vi skal bare sørge for, at det ryger de rigtige steder hen, fastslår han.

