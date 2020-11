Mette cykler af sted med sin plast: Sådan skal du sortere affald hos dig

Har du styr på din affaldssortering? Sortering af affald er blevet en fast del af hverdagen. Mange fynboer sorterer på livet løs, mens andre er skeptiske. TV 2 Fyn sætter i denne uge fokus på, hvordan fynboerne sorterer skrald. Nederst i denne artikel kan du komme med dine idéer og kommentarer til emnet.

For nogen kan forvirringen være stor, når skraldet skal sorteres hjemme i køkkenet, for hvorfor skal dåsen med hakkede tomater og syltetøjsglasset skylles i én kommune, men ikke i en anden?

Og hvorfor skal nogle fynboer selv laste cyklen eller bilen med deres plastikaffald og drage mod genbrugspladsen, når andre blot kan stille en fyldt sæk foran ligusterhækken?

Norske Mette Vindheim, der er bosat i Odense, har sorteret affald i 20 år - og dét har hun helt tjek på.

- Jeg synes, det er nemt nok egentlig, og jeg er utrolig glad for at få lov til at sortere, fortæller hun.

I kortet kan du se, hvad du skal gøre i lige netop din kommune. Så kan du forhåbentlig sortere dit affald uden at frygte, du gør det forkert.

Det eneste, de fynske kommuner er helt enige om, er, at der skal sorteres restaffald, madaffald, pap, papir, glas og metal.

Af sted med plastikken

Derudover er hver enkelt husstand faktisk også forpligtet til at sortere sit plastikaffald - og endda sortere det i både den hårde og bløde plast - og så er der igen forskel på de ti fynske kommuner.

I Odense skal 73-årige Mette Vindheim selv af sted med plastikken. Det sker en gang om måneden, hvor hun kører til genbrugspladsen på sin cykel.

- Jeg ville ønske, at Odense Kommune ville lave nogle plastikspande. Jeg kan jo ikke blive ved med at cykle med min alder, fortæller pensionisten.

Foruden sin skraldespand til restaffald, der er under køkkenvasken, sorterer Mette Vindheim glas og metal i en opdelt spand, hvor hun også har plastik. Derudover har hun en pedalspand til madaffald og en kurv til pap og papir. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

I Nyborg, på Nordfyn og på Ærø behøver borgerne bare samle det bløde plastik i én sæk og det hårde i en anden og så stille det ud sammen med de øvrige skraldespande, når de tømmes. Så sørger kommunen nemlig for, at plastikken bliver kørt væk og genanvendt.

I de øvrige syv kommuner skal man selv skaffe sig af med plastikaffaldet.

Skal dåsen skylles?

I Assens Kommune skal borgerne skylle de tomme konservesdåser, inden de ryger i bøtten med glas og metal. Odenseanerne kan nøjes med at hælde indholdet op i kødsovsen og så af sted med dåsen i genbrugsspanden.

Om glas og metal skal skylles, afhænger af, hvem der aftager affaldet fra kommunen.

Når skraldebilen har samlet glas og metal ind i Odense, bliver det sendt til omlastningscentraler i Odense og Næstved, hvor robotter sorterer glas fra metal. Assenesernes glas og metal ryger til Vojens, hvor affaldet sorteres af mennesker, og derfor skal glas og metal skylles, inden det rammer genbrugsspanden foran hoveddøren.