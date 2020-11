Otto nægter at vaske sit nutellaglas rent - afviser nem løsning

I Skallebølle har den 71-årige pensionerede smed Otto Hansen i mere end et år kæmpet en kamp mod kommunens affaldssortering.

Han er utilfreds med, at borgerne i Assens Kommune - i modsætning til borgerne i de fleste andre fynske kommuner - skal skylle glas rene med vand, inden de smider dem til genbrug.

- Jeg gider overhovedet ikke vaske noget som helst, siger Otto Hansen til TV 2 Fyn.

Jeg gider overhovedet ikke vaske noget som helst Otto Hansen

Betale for vand

Han mener ikke, at han og hans kone skal betale for vandet, der skal bruges til at få renset ægteparrets nutella- eller syltetøjsglas, når de er blevet tømt efter morgenmaden eller frokosten.

Når skraldemanden tømmer hans spande og opdager de beskidte glas, efterlader han nogle gange en seddel, hvor der står, at det ikke er tilladt at smide ikke-rengjorte glas ud til genanvendelse.

Læs også Matias vil gerne: - Men se her, hvor besværligt og frustrerende det er at sortere affald

Er det ikke rimeligt, at du ligesom de andre borgere i Assens skal skylle dit glas?

- Det er ikke noget, jeg har fundet på, og jeg vil ikke skylle dem. Når de ikke tager vores skraldespand, så smider vi det hele til husholdningsaffald, altså dagrenovation, og så kan de jo se, om det var det klogeste, siger Otto Hansen.

Han mener i stedet for, at det burde være op til affaldssystemet at fjerne chokoladeresterne i nutellaglasset, og at det i øvrigt sker helt af sig selv, når metal og glas smeltes om ved op mod 2.000 grader varme.

Derfor skal borgerne i Assens skylle glas

Det er Dansk Affald i Vojens, der modtager genanvendeligt affald fra Assens Kommune, hvor Otto Hansen bor.

Her giver man Otto Hansen ret i, at smårester af eksempelvis nøddesmørrepålæg bliver brændt ved så høje temperaturer, at madresterne går op i røg.

Det, der kommer ind på sorteringsbåndet, er ikke kun metal og glas. Der kommer også forskellige urenheder ind, som ikke hører sammen med glas og metal, og det er vi nødt til at tage fra manuelt Jesper Heinzl, Dansk Affald

Når nutella- og sildeglassene i Skallebølle alligevel skal vaskes, er det af hensyn til arbejdsmiljøet for de ansatte i skraldesorteringen.

- Det, der kommer ind på sorteringsbåndet, er ikke kun metal og glas. Der kommer også forskellige urenheder ind, som ikke hører sammen med glas og metal, og det er vi nødt til at tage fra manuelt, siger Jesper Heinzl, der er salgs- og marketingchef i Dansk Affald i Vojens.

Læs også Bøvlet affaldssortering hos unge: Her er løsningerne

Når det er mennesker og ikke maskiner, der sorterer, er det svært at få folk til at rode rundt i andres madaffald.

- Af den årsag er vi nødt til at kigge på, at der ikke er for mange fødevarer indblandet i de varer, man skal stå med manuelt, forklarer han.

Løsningforslag: Kom nutellaglasset i opvaskemaskinen

Samtidig slår Jesper Heinzl fast, at det kan være problematisk at give borgerne lov til at tillade alt for mange madrester i affaldet, da det kan gå ud over mængden af affald, der kan genanvendes.

Jesper Heinzl har dog et bud på en løsning til Otto Hansen, hvis han er så heldig at have en opvaskemaskine.

- Vi anbefaler, at man tømmer og skyller emballagen, hvis den er meget forurenet. Vi har ikke et krav om, at det skal være pinligt skyllet rent. Selvfølgelig kan borgere bruge opvaskemaskinen, hvis de har plads, og derved sikre en ren vare til genanvendelse, foreslår Jesper Heinzl.

Ti myter om affaldssortering 1: Affaldet blandes sammen senere (falsk) 2: Pizzabakker skal sorteres som pap (falsk) 3: Nutella- og syltetøjsglas skal være helt rene (delvist falsk) 4: Du skal vaske plastikaffald (falsk) 5: Plast sendes ud af landet - og det er dyrt (sandt og falsk) 6: Plast burde forbydes helt (falsk) 7: Det er bedre at brænde affald (falsk) 8: Forbrændingen mangler affald (falsk) 9: Gavepapir skal sorteres som papir (falsk) 10: Hundelorten skal sorteres som madaffald (falsk) Læs hele artiklen om de ti myter Se mere

Derfor vil Otto ikke bruge opvaskemaskinen

Tilbage i Skallebølle har Otto Hansen og hans kone heldigvis en opvaskemaskine, men løsningen bliver alligevel lunkent modtaget.

Kan du ikke smide dit affald i opvaskemaskinen?

- Jo, det kunne vi måske godt, men der er stadig kun én til at betale. Jeg skal betale for vandet ind og for vandet ud, siger Otto Hansen.

Han fortæller, at opvaskemaskinen kun kører én gang om ugen. Han og hans kone bruger cirka 60 kubikmeter vand om året - i gennemsnit bruger en dansker 40 kubikmeter om året - så ægteparret er altså gode til at spare på vandet og har ikke planer om at bruge mere.

Det er systemet, der skal ordne det Otto Hansen

Otto Hansen mener, det er kommunen, der skal finde løsningen og investere i et system, der ikke kræver, at det er mennesker, der står og sorterer hans beskidte nutellaglas.

- Det er systemet, der skal ordne det, fastslår Otto Hansen.

Er det fair, at de skal stå og sortere dit glas, der ikke er vasket?

- Det er ikke mig, der laver teknologien, men teknologien, der findes i dag, kan skille alt det der ad. Det er kun et spørgsmål om kroner og øre, forklarer han.

Han understreger, at det skal gøres så nemt som muligt for borgerne i Assens Kommune at komme af med deres affald.

- Når vi har tømt et sildeglas eller et nutellaglas for det, vi kan bruge på vores mad, så går vi ud og lægger det i vores genbrugsspand i den rigtige side, og så lukker vi låget, og så glæder vi os over, at det kan blive til nyt glas eller nye jernstænger, siger Otto Hansen.

Nabokommune har løst udfordringen med de rene glas

Otto Hansen skal ikke kigge langt for at finde en løsning, der fungerer. I nabokommunen Odense slipper borgerne for at skylle nutella- og syltetøjsglas helt rene, inden de smider dem i genbrugsspanden.

Forklaringen findes på Odense Havn hos miljøvirksomheden Marius Pedersen, der håndterer glasaffald fra borgerne i Odense Kommune og Kerteminde Kommune - og inden længe også Svendborg.

Læs også Den store affaldstest: Ved du, hvor du gør af gavepapiret?

- De mængder, vi får ind her, skal ikke være skyllet. De skal bare være skrabet. Det er ikke nødvendigt at skylle glas og flasker 100 procent rene, så kan vi godt håndtere det her, siger direktør Simon Clausen.

Foregår fuldstændig maskinelt

På havnen har man investeret i et automatisk system, der sorterer glassene.

- Det er en fordel, at der ikke er nogen personer, der rører ved det. Vi har heller ikke en hygiejneudfordring. Det kræver selvfølgelig heller ikke arbejdskraft. Det foregår fuldstændig maskinelt, siger Simon Clausen.

Han fortæller, at glasset - inden det smeltes om til nyt glas - bliver skyllet, så borgerne slipper for det.

- Der må godt sidde madrester, fordi når glasset bliver genbrugt, bliver det alligevel vasket, inden det kommer ind i glasværket, hvor det bliver til nye flasker, forklarer han.

Der må godt sidde madrester, fordi når glasset bliver genbrugt, bliver det alligevel vasket, inden det kommer ind i glasværket, hvor det bliver til nye flasker Simon Clausen, direktør, Marius Pedersen

- Selvfølgelig må det ikke være et fyldt nutellaglas. Det er klart. Nutellaen kan som sådan ikke genbruges. Det bliver til affald.

Det er sådan et system, Otto Hansen efterlyser, og han fortsætter, selv om hans kommune har valgt en anden måde at håndtere glasaffald på.

Bliver du ved med ikke at skylle dit glas?

- Ja.