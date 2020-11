Undgå at hjemmet ligner en skraldeplads: Sådan affaldssorterer Mette og Susanne

Alle fynboer skal sortere deres skrald i mindst seks spande - nogle endda i flere.

Det kan være en udfordring for mange, der enten bor småt, eller ikke har fantasien til at gøre affaldssorteringen nem og tilgængelig.

Mette Vindheim, der bor i lejlighed i Odense, og Susanne Jessen, som bor i hus i Harndrup, har indrettet sig, så affaldssorteringen blender ind i køkkenet.

- Udfordringen er, at det ikke må komme til at ligne en skraldeplads - at man ikke har en masse poser eller store beholdere, som står og ødelægger hele indretningen, fortæller Mette Vindheim.

Affaldssortering på 20 kvadratmeter

I sit cirka 20 kvadratmeter store, lyse køkken på tredje sal sorterer Mette Vindheim både pap, papir, glas, metal, plast, madaffald og restaffald, men hun har kun fire skraldespande stående.

Den ene er nemlig en tre-i-en med låg og plads til både plastik, dåser og glas.

Mette Vindheim har fire skraldespande i sit køkken, hvor hun sorterer seks typer affald. Hun er særligt glad for den tredelte spand, der både kan rumme glas, metal og plastik. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Jeg begyndte at kigge efter, hvordan man kan minimere sorteringen, så det ikke bliver så store skraldespande, siger Mette Vindheim.

Pap og papir sorterer den 73-årige pensionist i én kurv. Madaffald har hun stående i en pedalspand på gulvet, og skraldespanden til restaffald hænger på lågen under håndvasken.

Fire spande under håndvasken

Susanne Jessen i Harndrup i Middelfart Kommune har noget mere plads i sit køkken end Mette Vindheim, men også her er affaldssortering indtænkt. Alene i skuffen under håndvasken har hun fire spande. Her sorterer hun madaffald, restaffald, glas og metal samt blød plast.

- Der er så mange ting, der kan genbruges. Vi er i en verden, der er ved at være ressourcefattig, så det er vigtigt for mig, at vi holder øje med alt det, vi smider ud, siger Susanne Jessen.

Når de grå affaldsspande under håndvasken er fyldte, bærer hun dem ud i garagen, hvor fire store beholdere på hjul står klar til at omfavne affaldet.

Den gode plads i garagen bliver også udnyttet til Susanne Jessens affaldssortering. Det er herude, hun sorterer pap og papir og hård plast. På den måde fylder det ikke i køkkenet.

Susanne Jessen har fire skraldespande under sin køkkenvask. Pap og papir samt hård plast smider hun direkte ud i store beholdere i garagen. Foto: Natacha Djervad