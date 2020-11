Undgå at smide ud: Sådan får du mindre affald

I den forløbne uge har vi på TV 2 Fyn sat fokus på den fynske affaldssortering og givet fynboerne gode råd til, hvordan de sorterer bedst.

Men hvorfor ikke forsøge at undgå at smide så meget ud?

Hos Rådet for Grøn Omstilling mener man, at der skal kigges mere på en reduktion af affald frem for kun sortering, hvis vi skal komme de store problemer med affald til livs.

- Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald per indbygger, og der er derfor god grund til at se på vores brug-og-smid-væk-kultur, fortæller Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Det er især engangsemballage, der er en stor synder, når det kommer til vores affaldsmængder. Derfor giver Lone Mikkelsen her en række gode råd til, hvad du som forbruger kan gøre for at mindske din affaldsmængde.

Undgå engangsemballage:

Vi skal bruge meget mindre engangsemballage som f.eks. to-go kaffekopper med plastiklåg. I stedet skal vi huske at medbringe egen termokop, drikkedunk, plastboks osv.

Emballagefri supermarkeder:

I de store byer som København, Aarhus og Odense findes der emballagefri supermarkeder, hvor du medbringer egne bøtter og glas til dine varer. Bor du ikke i en storby, er det oftest muligt at købe fødevarer i løsvægt i gårdbutikker og fødevarefællesskaber.

Genfyld emballage i hjemmet:

Køb produkter som sæbe, gryn, nødder og andre langtidsholdbare varer i storindkøb og fyld dem så over i mindre beholdere derhjemme.

Køb en danskvand-maskine:

De, der drikker meget danskvand, kan spare en masse emballage ved at anskaffe sig en danskvand-maskine fremfor at købe nye flasker hele tiden.

Husk muleposen:

Når først du har vænnet dig til at have en pose til dine varer i tasken, vil du ærgre dig over at skulle bruge penge på en plastikpose. Og som ekstra bonus slipper du for at have plastikposer overalt i dit hjem.

Afsted til genbrugsbutikken:

Når du skal af med store genstande som møbler, tøj eller elektronik, der stadig har flere år i sig, så aflever det hos en genbrugsbutik eller i bytteområdet på din lokale genbrugsplads.

Internetshopping:

Benyt køb/bytte/salg-centraler som Gul&Gratis, DBA eller reshopper, når du trænger til at få stillet dit shoppegen eller skal af med havemøblerne.

Afsted med panten:

Benyt pantsystemer på dine varer, hvis det er tilgængeligt. Det bliver mere og mere udbredt herhjemme, blandt andet på diverse kropsplejeprodukter.

Mundbind:

Brug genbrugsmundbind lavet af stof frem for engangsmundbind.