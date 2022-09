Anonym medarbejder blev pludselig kaldt til samtale: Politiker raser over brud på anonymitet

Ansatte i Nyborg Kommune har måske troet, at man er anonym, hvis man svarer på en anonym spørgeundersøgelse.

De kan dog godt tro om igen.

Det tyder det hvert fald på, hvis man skal tro en af byrådets socialdemokratiske politikere, der mener, at kommunen har brudt den lovede anonymitet for mindst en ansat i kommunen.



- Det var lige, så jeg fik hjertebanken af det, siger den noget chokerede byrådspolitiker Vibeke Ejlertsen (S), der mandag fik et uventet opkald fra en ansat i Nyborg Kommune.

Til politikerens overraskelse kunne medarbejderen fortælle, at dennes anonymitet er blevet brudt i den omdiskuterede Komponent-analyse, der netop skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

- Jeg kan høre på den forklaring, jeg får, at det er helt korrekt. Anonymiteten har simpelthen ikke holdt, for den handling, der er udsprunget af det, den har simpelthen ikke kunne være foretaget uden brud på anonymiteten, forklarer politikeren.

Hun vil ikke gå dybere ind i, hvordan bruddet på anonymiteten er sket af hensyn til medarbejderen.

Anonym medarbejder kritiserede chef

TV 2 Fyn har selv været i kontakt med den pågældende medarbejder, der bekræfter historien, men som ikke ønsker at stå frem.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er den pågældende medarbejder via sin direkte leder blevet kontaktet af netop den chef, som medarbejderen har kritiseret i den anonyme undersøgelse.

Desuden har den kritiserede chef ønsket et møde med medarbejderen om vedkommendes kritikpunkter.

- Jeg blev helt chokeret over, at sådan noget kan foregå, når man bliver lovet anonymitet, siger Vibeke Ejlertsen fra Socialdemokratiet.

TV 2 Fyn ville gerne have givet Nyborg Kommune mulighed for at forholde sig til oplysningerne, men Marianne Stentenbjerg, der er udviklingsdirektør i kommunen, ønsker ikke at kommentere oplysningerne.

Byens borgmester Kenneth Muhs (V) er heller ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser. Men ifølge kommunens pressechef har han ikke mulighed for at stille op.

Kommune vil have ansatte til at tie

Historien er højaktuel, efter det mandag kom frem, at netop Nyborg Kommune i sidste uge bad ansatte om ikke at gå til pressen med anonym kritik.

Ikke nok med at det såkaldte hovedudvalg i kommunen i en mail til kommunens ansatte, en mail som TV 2 Fyn har set, opfordrer medarbejderne til at tie overfor pressen.

De opfordrer også politikere, ledere og medarbejdere til ikke kommentere på anonym kritik fremsat i pressen.

- Da det ikke bidrager konstruktivt, lyder det i mailen.

Og de to opfordringer er problematiske, mener professor i mediejura ved SDU Steen Schaumburg-Müller.

- Det er en demokratisk ret, som de ansatte har, at gå til pressen, hvis de vil det, siger professoren.



Strider med god forvaltningsskik

Faktisk går professoren så langt som til at kalde opfordringen i strid med god forvaltningsskik.

- Det er god forvaltningsskik at give sine ansatte lov til at deltage i debatten, siger professoren.

I mailen opfordrer hovedudvalget i kommunen til, at de ansatte i stedet bruger sine tillidsrepræsentanter, chefer eller en dedikeret whistleblowerordning til at fremsætte kritik.

- Det er glimmerende. Det er ikke noget problem. Det, der er et problem, det er at opfordre til ikke at gå i pressen, siger Steen Schaumburg-Müller.

- Det kan meget let opfattes som noget, der ikke kun er en opfordring, tilføjer han.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra flere medlemmer af hovedudvalget, hvor Marianne Stentenbjerg er konstitueret formand. Det har ikke været muligt.