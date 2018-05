1. maj: Borgmester sad på den anden side af bordet

Mange steder på Fyn bliver der tirsdag afholdt 1. maj-møder. Et af de mindre 1. maj-møder begyndte allerede i morges klokken 7 i Rudkøbing på Langeland.

Dannebrog var på fuld stang udenfor Borgerhuset i Rudkøbing tirsdag morgen, men indenfor var det de røde fagforeningsfaner, der vajede.

LO Sydfyns kommunalpolitiske udvalg på Langeland havde indbudt de morgenfriske til morgenbord i anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag.

Her var der udover sange også taler ved Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) og Susan Bøg Nielsen, der er formand for LO Sydfyn.

Tonni Hansen er foruden at være borgmester på Langeland, også med i Kommunernes Landsforenings (KL) formandskab og bestyrelse.

For Tonni Hansen er det den første 1. maj-dag, efter han er skiftet fra at være fagforeningsformand til at være borgmester og dermed arbejdsgiver.

- Det har være sådan lidt underligt at gå til møde i KLs formandskab og bestyrelse som arbejdsgiver. Jeg er først og fremmest arbejdsgiver for de 1.100 ansatte her i Langeland Kommune, men jo også for den halve million under KL, fortæller Tonni Hansen.

Tonni Hansen erkender, at det har været svært at holde sin mund, mens forhandlingerne stod på.

- Jeg synes, jeg har kunnet matche det, så jeg stadig er loyal over for mine grundholdninger, som er dannet i fagbevægelsen. Jeg har stadig et meget stort hjerte for de mennesker, der går på job hver eneste dag og holder vores velfærd kørende, siger Tonni Hansen.

Vigtigt med en dialog om musketer-eden

Susan Bøg Nielsen, der udover at være formand for LO Sydfyn også er formand for FOA Sydfyn, kom i sin tale ind på, at der efter de hektiske overenskomstforhandlinger er brug for at drøfte, hvad musketer-eden egentlig gik ud på.

FOA's afgående formand, Dennis Kristensen, blev i sidste uge kritiseret for at være rendt fra den musketer-ed, som fagbevægelsen har indgået under mottoet "En løsning for alle."

- Vi overholdt musketer-eden til punkt og prikke, der ligger nedskrevne referater på, at musketer-eden gik på løndelen, og så skulle man have særlig opmærksomhed på de punkter, der drejer sig om arbejdstidsaftale og betalt spisepause. Så musketer-eden er overholdt, siger Susan Bøg Nielsen.