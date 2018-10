10-årige Julius fik ulovlig kniv fra dansk hjemmeside

- Mange af mine venner synes, den er rimelig fed, siger Julius Christensen fra Båring, mens han stolt viser sin seneste fødselsgave frem.

Selvom den populære Counter-Strike-kniv i flotte farver kan virke som en uskyldig gave, har Julius Christensens forældre foretaget noget ulovligt, ved at købe kniven og få den sendt til Danmark.

- Jeg har slet ikke tænkt tanken, at den kunne være ulovlig, og var ikke klar over, at den kunne give så stor en bøde eller fængselsstraf. Når den bliver solgt på en dansk hjemmeside, så tænker man jo, at det er lovligt, fortæller Julius' mor, Linda Christensen.

SSP advarer på Nordfyn

Men hverken Julius eller hans forældre er ene om at have anskaffet sig de ulovlige knive, uden at vide, at det kan have konsekvenser. Knive og lignende våben er underlagt knivloven og besidelse eller forsøg på eksport kan medføre straf.

Knivloven Ifølge knivloven kræver det som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm. Store dolke og knive er dog undtaget, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Derfor opfordrer SSP folk på Nordfyn nu til at forældre tager en snak med deres børn om, at knivene, som er kendte fra computerspillene Counter-Strike eller CS Go, er ulovlige at anskaffe sig i Danmark.

- Vi har oplevet flere sager i SSP-sammenhænge, hvor unge har fået konfiskeret de her knive fra nettet. Derfor advarer og informerer vi nu både forældre og unge om, at det er ulovligt, lyder det fra Jakob Nielsen, daglig leder, SSP Nordfyn.

Bødetaksten for at erhverve sig en ulovlig kniv er typisk omkring 3.000 kroner, så SSP Nordfyn anbefaler unge at nøjes med at se på våbnet på computerskærmen.