Maika til stævne med diagnose: - Vi fik et mål, og de fik flere, men det kører for os

100 børn med mange forskellige diagnoser var samlet til et stort håndboldstævne i Langeskov lørdag.

Bolden flyver gennem luften og lige ind i nettet. Der er mål, og der bliver jublet.

Det lyder som en hvilken som helst anden håndboldkamp. Men lørdag var det ikke en håndboldkamp som de fleste.

100 handicappede børn med diagnoser som ADHD og Down Syndrom fra hele landet kæmpede i Langeskov Hallen til et af de største håndboldstævner af sin slags.

Tiårige Maika Transstage, der har ADHD og en kromosonfejl, som betyder, at hun er hyperaktiv, var en af håndboldspillerne på banen. Og hun havde glædet sig meget til dagen.

Vi fik et mål, og de fik flere, men det kører for os, siger Maika, efter hun har spillet en kamp Maika Transstage, spiller håndbold i Langeskov

- I dag er det stævne, og man skal spille håndbold og score mål. Og så kommer man til at løbe, sagde den kampklare Maika Transstage.

Oplevelse for alle

Hun spiller håndbold på holdet "De glade unger" i klubben BR66 i Langeskov. Holdet er for børn og unge med alle mulige diagnoser.

Det er den frivillige træner Claus Schmidt, der står bag stævnet, som samler børn og unge med forskellige diagnoser fra hele landet.

Læs også 300 børn fra flere lande på isen i Odense

- Jeg synes, at det er vigtigt, fordi de børn her, måske ikke til hverdag har de oplevelser, som så mange andre børn har. Og derfor er det bare en kæmpe glæde og tilfredstillelse at lave sådan et arrangement her, siger han til TV 2/ Fyn.

- Så møder de andre ligesom dem selv, og finder ud af, at der er masser af andre ligesom dem, og de kan faktisk godt have en mega hyggelig dag sammen.

En god dag for flere end børnene

Det er faktisk ikke kun en god dag for børnene, der spiller håndbold. Forældrene, der er børnenes største fans med opbakning og tilråb fra sidelinjen, får også noget ud af dagen i Langeskov.

Maika Transstages mor er en af de mange forældre eller fans, som andre vil kalde dem, der med fornøjelse sidder på sidelinjen i hallen.

Læs også Bowlingklub for mennesker med særlige behov: - Alle skal have det godt

- Det er rart at snakke med andre forældre. Vi deler erfaringer: "Hvad har i problemer med, og hvad har vi problemer med?" " Er der noget, som i har gjort, der kan afhjælpe de?" Der deler vi frem og tilbage, fortæller Maria Transstage.

For Maika og de mange andre børn, der er med til det store håndboldstævne, er det vigtigste ikke at vinde. Det vigtigste er at spille håndbold og have en god dag.

- Vi fik et mål, og de fik flere, men det kører for os, siger Maika, efter hun har spillet en kamp.

- Vi afleverer, og vi er gode til at være målmænd.

Og det er da også alle børnene, der ender stævnet med at få en velfortjent medalje og være vindere.

Se hele indslaget om Maika Transstage og stævnet i Langeskov her under: