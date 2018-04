100 billetter udloddes: Du kan få en plads til Et Sundere Fyn

Er du hurtig, kan du få billetter til award showet Et Sundere Fyn 2018, som kårer vinderen af en million kroner til et forskningsprojekt i sundhedssektoren. Tilmeld dig gennem linket i artiklen.

Sådan stemmer du Forskningsprojekt om hormonforstyrrende stoffer send SMS med teksten SUNDHED HORMON til 1999



Forskningsprojekt om stress på arbejde send SMS med teksten SUNDHED STRESS til 1999



Forskningsprojekt om telemedicin til ældre send SMS med teksten SUNDHED TELE til 1999



Forskningsprojekt om stofskifte send SMS med teksten SUNDHED STOFSKIFTE til 1999



Det koster almindelig SMS-takst

Når award showet Et Sundere Fyn løber af stablen den 23. april klokken 17 i Videnbyen i Odense, kan du være en af de heldige, der får en plads til at overvære showet.

TV 2 Fyn udlodder nemlig 100 gratis billetter til showet, som vil indeholde debatter mellem de involverede forskere og formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V), næstformand Poul Erik Svendsen (S) og Ida Damborg (SF) fra regionens præhospitaludvalg.

Der vil være mad og drikke, og i pauserne underholder strygertrioen Fiolministeriet. Menuen kan ses nederst i artiklen.

De fire projekter

Et Sundere Fyn 2018 er et samarbejde mellem OUH, SDU-SUND og TV 2/Fyn, hvor du får indflydelse på den nyeste sundhedsforskning. Ved at sende din sms-stemme til et af fire forskningsprojekter, er du med til at afgøre, hvilket projekt, der skal vinde en million kroner og dermed flere ressourcer til forskningen.

Herunder kan du få et overblik over, hvad de fire forskningsprojekter handler om.

Hormonforstyrrende stoffer

Projektet skal undersøge, om hormonforstyrrende stoffer påvirker fosteret. Hormonforstyrrende stoffer hos gravide har skadelige konsekvenser for fostrets hjerne. Det koster både samfundet og individet, og derfor undersøger dette projekt de skadelige effekter.

Stress på arbejde

Projektet skal vise, hvordan stress påvirker områder i hjernen. Forskning har vist, at der er en sammenhæng mellem et stresset arbejdsmiljø og en række psykiske lidelser samt demens, hjertekarsygdom og ulykker. Stress koster det danske samfund mere end 112 millioner kroner om dagen, og 35.000 personer er sygemeldt hver dag på grund af stress.

Hallo doktor, er du der?

Projekt skal undersøge, om patienters hverdag kan lettes gennem brug af digitale samtaler med læger og andre sundhedsfaglige personer. Projektet undersøger ældres viden og parathed til at erstatte den traditionelle ansigt-til-ansigt lægesamtale med en såkaldt audio-visuel samtale via en iPad, som patienten kan bruge i eget hjem.

Stofskiftesygdom

Projektet skal gennem et klinisk forsøg bidrage til en forståelse af, hvad selen-tilskud har af effekt for patienter med stofskiftesygdom. Både i forhold til sænkningen af forekomsten af antistoffer samt effekten på væsentlige forhold, som for eksempel livskvalitet og sygelighed.

Du kan sende din stemme fra den 15. april klokken 19.45 til den 23. april klokken 18.55.