Langt over stregen: 100 hætteklædte stormede efterskole

15 elever er blevet sendt hjem på en såkaldt "tænker" efter en episode, der udspillede sig på Vejstrup Efterskole natten til mandag.

Mellem 100 og 150 hætteklædte elever fra Oure Efterskole valgte at storme naboskolen, hvor de smadrede ruder og antændte romerlys, som satte gang i skolens brandalarmer, skriver DR Fyn.

Drillerier mellem de to skoler, der ligger under to kilometer fra hinanden, er normale, fortæller forstanderen for Oure Efterskole, Carsten Petersen. Han tager dog stærkt afstand fra denne episode.

- Det her er stukket af i forhold til, hvad vi overhovedet havde kunnet forestille os, siger han til DR Fyn.

Læs også Fynboerne savner det nære politi: - Det kan skabe tryghed

Rystede elever

Det er ifølge forstanderen en mindre gruppe elever, der har stået bag hærværket, og det er dem, der nu er sendt hjem.

- Eleverne er sendt hjem, så vi kan lave en reel afklaring af, hvad der er sket. Vi har haft flere medarbejdere, der har siddet morgen til aften for at udrede, hvad der er sket, siger Carsten Petersen til DR Fyn.

På Vejstrup Efterskole er eleverne dybt berørte af situationen, fortæller forstander Michael Bjørn til DR Fyn.

- Vores elever har følt sig krænkede, og det har de bestemt også haft grund til. Det har været voldsomt, at der pludselig kommer 100-150 hætteklædte eller tildækkede personer ind, hvor de bor.

Læs også Kontrol-sag: Rektor i Nyborg får også skriftlig undskyldning