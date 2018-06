100 millioner skydes i fynsk robotfirma

OnRobot får penge fra Vækstfonden, et ungarsk og amerikansk firma og Enrico Krog Iversen, der tjente en formue på salget af Universal Robots.

Robotinvestorerne Enrico Krog Iversen og Vækstfonden samler nu tre af verdens fremadstormende robotvirksomheder til én ny danskejet virksomhed.

Med en betydelig kapitalindsprøjtning på over 100 millioner kroner forventes OnRobot at blive frontløber inden for udvikling af griberedskaber og sensorer, der kan samarbejde med mennesker, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Den nye vækstmotor dannes med en sammenlægning af i første omgang tre selskaber: ungarske OptoForce, amerikanske Perception Robotics og danske On Robot.

Gamle kendinge fra Universal Robots

Bag den nye satsning står Enrico Krog Iversen og Vækstfonden, der sammen var med til at skabe den globale robot-succes Universal Robots, som i 2015 blev købt af amerikanske Teradyne for mere end to milliarder kroner.

- I første omgang samler vi tre af verdens førende virksomheder inden for robotgribere og -sensorer. Målet er at skabe en verdensledende koncern inden for udvikling og produktion af avanceret robotudstyr. Gennem yderligere opkøb og internationale netværkssamarbejder forventer vi henover en kortere årrække at kunne skabe en omsætning på salg af robotgribere, sensorer og andet udstyr for mere end 1 milliard kroner. Det vil bringe selskabet og dermed Danmark op på en ubestridt global førsteplads i et hastigt voksende marked, siger Enrico Krog Iversen.

De tre firmaer er starten på at skabe en verdensledende koncern inden for robotgribere, men flere skal med.

- Man kan sige, at Vækstfonden og jeg nu geninvesterer nogle af de penge, vi tjente på vores exit i 2015. Det nye OnRobot er eksponent for en megatrend på automatiseringsområdet i disse år. Samarbejdende robotteknologi er blevet tilgængelig for små og mellemstore virksomheder og skaber dermed en væsentligt større volumen end den klassiske industrielle anvendelse for robotter. De brugervenlige cobots er nu et gængs værktøj på mange arbejdspladser, og markedet er sultent efter intuitivt cobot-tilbehør som gribere, sensorer og lignende som supplement til de kendte industrirobotter, siger Enrico Krog Iversen.

Mange nye job på vej

Markedet for de samarbejdende cobots (robotter, der samarbejder med mennesker) forventes at stige med mere end 50 pct. om året.

Markedspotentialet på særligt dette område er således stort, og Vækstfonden ser robotteknologi som et vigtigt indsatsområde for Danmark.

- Universal Robots er blevet et fyrtårn for dansk robotteknologi, og flere stærke virksomheder er siden kommet til. Med det nye OnRobot tager vi hul på næste kapitel og medvirker til at bygge en virksomhed, der meget vel kan blive det næste fyrtårn i rækken med stor eksport, høj omsætning og mange nye arbejdspladser. Robotklyngen i Odense har allerede på få år vist, at den kan skabe ekstraordinære resultater, og det økosystem vil vi gerne bakke op om med vores investeringer, siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.

Det nye OnRobot får hovedkontor i Odense.

Selskaberne beskæftiger i dag samlet ca. 80 medarbejdere, og det forventes, at der i den kommende tid vil blive ansat væsentligt flere.