1.000 børn til håndbold i Tommerup

For det treogfyrretyvende år i streg afholder håndboldklubben Tommerup HK Sne-Cup. I år med over 1.000 deltagere.

1.000 håndboldglade børn, harpiks og en masse julemad, der skal forbrændes. Håndboldstævnet Sne-Cup er for drenge og piger på U10, U12 og U14-hold. I år er der 88 tilmeldte hold fra Fyn, Jylland og Sjælland, men i en tid hvor flere klubber og stævner ikke kan få deltagere nok, er det meget anderledes i Tommerup.

- Rigtig mange klubber kommer igen år efter år. Det bliver en slags tradition for dem. Men derudover prøver vi at skabe gode og ordentlige rammer. Vi fokuserer blandt andet på, at der er god mad til de mange deltagere, siger Bente Storm, der er medlem af Sne-Cup styregruppe, til TV2/Fyn.

Sne-Cup kræver 100 til150 frivillige, og det har før været meget svært at få dem, vi skulle bruge Bente Storm, medlem af Sne-Cup styregruppe

Hun er glad for, at byen og Tommerup Håndbold Klub kan danne ramme om et håndboldstævne, der er så stor interesse for. Det har tidligere været et problem, at interessen for Sne-Cup og de frivillige kræfter som skal løfte arbejdet før, under og efter ikke stemte overens, men sådan har det ikke været i år.

- Vi er rigtig glade for de mange forældre, som engagerer sig i klubben og hjælper til. Sne-Cup kræver 100 til150 frivillige, og det har før været meget svært at få dem, vi skulle bruge, men i år har vi oplevet et rigtig godt engagement fra Forældreforeningen i Tommerup HK, siger Bente Storm.

Det kommer alle til gode

De frivillige som hjælper med afviklingen laver alt fra oprydning til at styre stillingen på måltavlerne i håndboldhallerne, men de fleste laver mad til de 1.000 unge håndboldspillere. Blandt de frivillige er det især Forældreforeningen i Tommerup HK, der trækker det store læs.

For os giver det mening at hjælpe på denne måde Eva Mosberg, medlem af Forældreforeningen

- Vi er en flok forældre, der blev enige om, at hvis vi var flere, som kendte hinanden, ville det være så meget sjovere, siger Eva Mosberg, der er med i Forældreforeningen i Tommerup HK.

Hun er bare en af mange, som sørger for at håndboldhold fra hele landet år efter år valgfarter til Tommerup for at spille håndbold og dyste i Sne-Cuppen.

- For os giver det mening at hjælpe på denne måde – det kommer både det enkelte barn og hele klubben til gode, siger Eva Mosberg.

Sne-Cup bliver afviklet fra den 28. til 30. december i Fyrtårn Tommerup, Højfynshallen, Aarup Fritidscenter og Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter. Alle de 88 deltagende hold overnatter på Tommerup Skole og Tallerupskolen.