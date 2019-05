1.000 boliger rives ned: - Hvor er empatien for menneskerne i Vollsmose?

Byrådet i Odense vedtog onsdag aften “Den sidste Vollsmose-plan”, der betyder, at 1.000 familieboliger i Odense-bydelen skal rives ned.

Til TV 2/Fyns debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium torsdag aften kritiserede en række fynske folketingskandidater planen.

Jeg kan simpelthen ingen dage se, hvad det gavner noget som helst samfund, at man fjerner folk fra deres hjem Mette Rahbek, Alternativet

- Hvor er empatien henne for de mennesker, som I kalder problemer? Der er ikke nogen ude i Vollsmose, der er et problem. At vi fjerner 3.000 mennesker fra deres tryghed, genererer ikke mere arbejde eller vækst, siger folketingskandidat Mette Rahbek fra Alternativet.

- Jeg kan simpelthen ingen dage se, hvad det gavner noget som helst samfund, at man fjerner folk fra deres hjem, fortsætter hun.

Regeringsparti: Vi har forsøgt, men det virker ikke

Konservative står bag ghettoplanen og bakker op om planerne om at rive 1.000 boliger ned i Vollsmose.

Vi har forsøgt at løfte området og gøre det attraktivt - både for dem, som bor der, og for at tiltrække nye. Det har bare ikke virket Caroline Lauritsen, Konservative

- Vi har forsøgt at løfte området og gøre det attraktivt - både for dem, som bor der, og for at tiltrække nye. Det har bare ikke virket, siger folketingskandidat Caroline Lauritsen (K), der peger på de seneste årtiers forskellige planer for Vollsmose.

- Det har ikke virket, fordi I på intet niveau går ind og inkluderer beboerne, siger Mette Rahbek.

Enhedslisten: Brug pengene på mennesker

Jesper Kiel fra Enhedslisten undrer sig også over, hvordan det skal gavne samfundet, at regeringen og et flertal af politikerne i Odense vil rive boligblokke i Vollsmose ned.

Der er ikke nogen, der får arbejde af, at deres bolig bliver revet ned. Jesper Kiel, Enhedslisten

- Der er ikke nogen, der får arbejde af, at deres bolig bliver revet ned. Hvis man brugte alle de penge, man bruger på at rive huse ned, til at få nogen i arbejde og lave nogle sociale indsatser, som hjælper mennesker. Det her hjælper ikke mennesker. Det flytter bare rundt på mennesker, siger Jesper Kiel.

Dansk Folkeparti er blandt de partier, der står bag ghettoplanen. Forholdene i den odenseanske ghetto er blevet for meget for ham.

- Jeg kan ikke gå ud og hænge min valgplakat op i Vollsmose, før der kommer en med en baseballkølle og beder mig om at pille den ned. Hvordan skal vi ellers løse det problem, spørger folketingskandidat Carsten Kudsk.

Det ændrer ikke ved det grundlæggende problem, som er, at vi har hundredtusindvis af mennesker i det her land, som aldrig skulle have været lukket ind Martin L. Christensen, Stram Kurs

Stram Kurs vil ikke rive boliger i Vollsmose ned

I modsætning til Dansk Folkeparti vil højrefløjspartiet Stram Kurs ikke rive boliger i Vollsmose ned.

- Det ændrer ikke ved det grundlæggende problem, som er, at vi har hundredtusindvis af mennesker i det her land, som aldrig skulle have været lukket ind. Når man begynder på den her slags politik, spreder man bare problemerne, siger folketingskandidat Martin L. Christensen.

De første boliger rives ned i Vollsmose i 2020.

