1.000 fynboer står uden praktiserende læge

Det er langt fra alle fynboer, der er tilknyttet en almen praktiserende læge. Ifølge tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har 1.000 fynboer og 117.000 danskere i alt ikke adgang til en læge.

Det tal forventes inden for to år at stige til 300.000, da mange praktiserende læger ikke kan tage flere patienter ind.

På Fyn ser det værst ud i Svendborg og Odense, hvor henholdsvis 68,4 og 68,3 procent af de almen praktiserende læger ikke tager imod nye patienter.

Assens 50 procent Faaborg-Midtfyn 40 procent Kerteminde 0 procent Langeland 60 procent Middelfart 33,3 procent Nordfyns 22,2 procent Nyborg 50 procent Odense 68,3 procent Svendborg 68,4 procent Ærø Færre end fem praktiserende læger

- Vi står over for en kaotisk situation. Det bekymrer os rigtig meget, fortæller praktiserende læge Lars Kensmark, der torsdag på Mai Mercados (K) initiativ mødtes med børne- og socialministeren.

Hendes parti foreslog tidligere på dagen, at der fra 2020 og frem til 2027 uddannes 100 flere læger på hoveduddannelsen årligt.

- Hvis vi vil afhjælpe, at der er for mange, der ikke har en læge, så er vi simpelthen nødt til at få dem (lægerne, red.) uddannet, forklarer Mai Mercado.

Samtidig vil de konservative øge antallet af de såkaldte introduktionsstillinger på almen medicin med 150 årligt som en forudsætning for, at lægerne kan søge de nye hoveduddannelsesstillinger.

- Jeg er ganske lykkelig over at høre, at der er et parti, som ønsker at støtte op omkring, at vi skal have flere praktiserende læger i det danske land, siger Lars Kensmark

Seks måneders tjenestepligt

Det er for uambitiøst, mener folketingskandidat Julie Skovsby (S). Hun ser i stedet, at manglen på læger løses hurtigst muligt.

- Det er ikke ambitiøst nok, fordi vi står med et problem lige her og nu, hvor rigtig mange oplever, at de ikke har deres egen læge tæt på, hvor de bor.

- Vi ønsker også at øge antallet af hovedstillinger, men 117.000 danskere står i dag uden egen læge og er tilmeldt en udbuds- eller regionsklinik, og det tal vil stige til 300.000 om få år. Derfor skal der gøres noget på den korte bane. Vores forslag er, at vi har seks måneders tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede læger, fortæller Julie Skovsby.

