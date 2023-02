Meget sjælden på Fyn: John fandt ti-armet blæksprutte

Kom med nordenvind

Indtil i dag har Fjord & Bælt kun registreret to fund af ti-armede blæksprutter på Fyn, og det er der en helt særlig gund til.

Vandet på Fyn er meget fersk, og de ti-armede blæksprutter lever bedst i mere saltholdigt vand.

Men med den seneste uges blæsevejr fra nord er der blevet presset mere saltholdigt vand fra Nordsøen og Skagerak ned mod Fyn

- Og så har blæksprutten taget turen med herned. Men efter nogen tid er saltindholdet blevet mindre igen, og så har blæksprutten ikke kunne overleve og dermed skyllet i land, siger Kristian Jensen.

Dyrepasseren har allerede planer for, hvad der skal ske med blæksprutten.



- Vi laver et eller andet med den i vinterferien. Om det bliver dissektion eller en anden for for fremvisning, ved jeg ikke endnu. Men vi skal helt sikkert udnytte, at vi har fået sådan en fin blæksprutte ind, siger Kristian Jensen.

Ud over blæksprutter, kan man også være heldig at se både sæler og marsvin i de fynske farvande.