Brevet blev sendt med Postnord: 11-årig dreng missede sygehusindkaldelse

Fynske Christian Hansens 11-årige søn skulle tirsdag have ligget i røntgenscanneren på OUH Svendborg. I stedet stod scanneren stille.

Indkaldelsen til undersøgelsen var dateret 11 dage tidligere og sendt med Postnord. Postbuddet dumpede brevet i Christian Hansens postkasse samme dag, som sønnen skulle have været til røntgenundersøgelse med sin ryg.

- Han spørger hver dag, hvornår han skal scannes, fordi han har ondt i ryggen. Det er pissehårdt med et barn, der har kronisk ondt, og man intet kan gøre, siger Christian Hansen til TV 2/Fyn.

Fem dages levering

Dagligt tømmer Christian Hansen postkassen. Tirsdag blev den tømt klokken 15.30 - to timer efter, sønnen skulle have scannet sin ryg.

- De sagde til min kone, at det var noget, de har oplevet før. Hvis det er et generelt problem, synes jeg, det er træls, at man står med mennesker, der har dyrt redskab i brug for ingen grund. Det er bare træls, fortæller Christian Hansen.

Fra Postnord lyder det, at Odense Universitetshospital og andre myndigheder har et krav om, at mindst 93 procent af brevene leveres til tiden - inden for fem hverdage.

Og her siger Britt Sundgaard, distributionschef hos PostNord i Svendborg, i en kommentar til TV 2/Fyn, at brevet fra sygehuset blev afleveret til Postnord mandag den 14. januar, og at Postnord så havde fem hverdage til at omdele det frem til og med mandag den 21. januar:

- Brevet var med på omdeling mandag, men desværre blev vi ramt af sygdom, der betød, at brevet først blev omdelt tirsdag med en dags forsinkelse. Det er jeg naturligvis rigtig ked af, siger Britt Sundgaard og tilføjer:

- I 2018 leverede vi 96,4 procent af Region Syddanmarks almindelige breve til tiden, hvilket ligger markant over aftalen på 93 procent, som regionen har købt af os. Men det ændrer ikke på, at jeg er meget ked af, at brevet blev leveret én dag for sent.

OUH Svendborg fortæller til TV 2/Fyn, at sønnens indkaldelse sendes med posten, fordi han er under 15 år og derfor hverken har nem-id eller e-boks. Det er ifølge sygehuset normal procedure.

Har fået ny tid

På Twitter har OUHs direktør, Peder Jest, opfordret Christian Hansen til at kontakte sygehuset.

"Kontakt Radiologisk afdeling OUH- Svendborg Sygehus i morgen (onsdag, red.) og få en ny og hurtig tid eller tid med det samme. Afdelingens ledelse er orienteret om jeres situation. Vi kompenserer for PostNord:)@OUHhospital", skriver han.

TV 2/Fyn ville gerne have interviewet Peder Jest angående sagen, men direktøren har først tid til at udtale sig torsdag.

Christian Hansen fortæller til TV 2/Fyn, at det lykkedes sønnen at få en ny tid allerede samme dag om eftermiddagen.