11-årige Alvas drøm går i opfyldelse

Alva Elvira Kinastowski kunne ikke gå til svømning. Men et nyt samarbejde mellem UngOdense og Red Barnet har nu gjort det muligt.

Ikke alle børn har lige muligheder for at gå til håndbold, spejder eller svømning.

Sådan er det eksempelvis for 11-årige Alva Elvira Kinastowski fra Odense.

Eller sådan var det.

I efteråret 2017 blev hun det første barn i Odense Kommune, som fik en frivillig følgeven. Hun blev tilknyttet projektet 'Plads til Alle', som er et samarbejde mellem ungdomsskolen UngOdense og Red Barnet. Samarbejdet har til formål at hjælpe børn ud i foreningslivet.

For Alva betyder det, at hun i efteråret kom i kontakt med frivillige Rikke Øgelund Nielsen, der hver tirsdag følger hende til svømning, fordi Alvas mor ikke kan. Og nu er svømning en vigtig aktivitet og et åndehul i hendes hverdag.

- Det er bare dejligt at komme ned under vandet og have det roligt. Jeg laver noget, jeg godt kan lide, fortæller Alva og tilføjer:

- Jeg slapper meget af, når jeg svømmer. Også selvom, jeg skal lave alle de armbevægelser.

Læs også Flere frivillige hjælper kommunerne

Et formålsrigt samarbejde

Samarbejdet mellem UngOdense og Red Barnet er kommet i stand på baggrund af en større satspulje-indsats mellem 2010 og 2015, som UngOdense under Odense Kommune foretog. Her fandt de ud af, at mellem 260 og 300 børn i kommunen har brug for hjælp til at komme ud i foreningslivet.

- Det er kommet bag på os, og vi fandt ud af, at flere har det svære, end vi lige gik og troede, siger Erik Rasmussen, der er viceungdomsskoleleder i UngOdense og tovholder på 'Plads til Alle'.

Han mener, at det er helt afgørende for børn og unges trivsel, at de går til en fritidsaktivitet.

- Det skaber fællesskaber og selvværd. Det handler om læring, og det vil smitte af andre steder, så man går fra at være isoleret og ensom til at være en del af fællesskabet, siger han.

Det er bare dejligt at komme ned under vandet og have det roligt Alva Elvira Kinastowski, 11 år

Derfor var det nødvendigt for UngOdense at komme i kontakt med flere frivillige, og det kan de sammen med Red Barnet.

UngOdense er ude på 34 folkeskoler, hvor de finder frem til de børn, der har brug for hjælp til at komme ud i foreningslivet. Red Barnet stiller med frivillige, der fører aftalen ud i livet.

- Vi vil gerne op på de 50-70 frivillige. Vi startede med nul og nu er der 17 frivillige. Man skal lige finde sin form i det her nye partnerskab, men vi tror på det, fortæller Erik Rasmussen.

En bedre hverdag

Alva var en af dem, der hurtigt fik en følgeven. Og det har ikke bare givet hende en meget bedre hverdag, det har også givet hende drømme for fremtiden:

- Det startede lidt for sjov. Men nu vil jeg gerne være professionel, smiler hun.