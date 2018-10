Naturtalent: 11-årige Arthur har én hovedrolle og ønsker sig mange flere

Jeg har altid godt kunnet lide at vise, hvad jeg kan, og det er bare rigtig fedt, for det er sådan noget, der er rigtig mange, der gerne vil, men det er ikke alle, der får chancen Arthur Wadstrøm, ung Tarzan i Fredericia Teaters opsætning af musicalen

Mørkegrønne lianer hænger ned fra loftet og bliver på skift grebet af gyngende gorillaer. Hele Store Sal på Fredericia Teater er forvandlet til en jungle, hvor publikum kan opleve musicalen "Tarzan" med alt, hvad fortællingen indebærer af brøl og sang.

Som i Disneys version bliver et barn født i junglen og vokser op blandt gorillaer. Og rollen som den unge udgave af Tarzan bliver blandt andre spillet af 11-årige Arthur Wadstrøm fra Odense.

Han har ingen erfaring med at stå på en scene, men det har ikke skræmt ham væk.

- Det er mega sjovt. Jeg har altid godt kunnet lide at vise, hvad jeg kan, og det er bare rigtig fedt, for det er sådan noget, der er rigtig mange, der gerne vil, men det er ikke alle, der får chancen, siger Arthur Wadstrøm.

Et naturtalent

Det var et Facebookopslag, der vakte interessen hos familien Wadstrøm. Her søgte Fredericia Teater drenge, der var gode til at springe, synge og spille skuespil.

Arthur Wadstrøm er vant til at springe og hoppe som konkurrencegymnast, og det var også på den baggrund, at familien besluttede at melde odenseaneren til audition på musicalen.

- Vi vidste godt, at Arthur havde en indre skuespiller og springgymnastikken kunne han, men sangen havde vi ikke forstand på, om var god nok. Men vi tænkte: “Der kan jo ikke ske noget ved det”, siger Anja Wadstrøm, der er mor til Arthur.

Der skete dog alligevel det, at Arthur Wadstrøm blev valgt fremfor mange andre og har skullet lære både sangtekster og replikker. Det sidste har været det sværeste.

- Da jeg sad derhjemme og øvede dem, kunne jeg dem slet ikke, men så blev jeg bare bedre og bedre.

Og selvom øvelse gør mester, så har Arthur Wadstrøm dog en særlig evne.

- Jeg tror ikke, der er er nogen, der vil tro på, at Arthur ikke har erfaring med at optræde. Han er et naturtalent. Han er klog, instinktiv og arbejder hårdt og fokuseret, siger Lynne Kurdziel Formato, der er instruktør og co-koreograf på musicalen.

- Jeg har fundet ud af, hvor fedt det er

Rollen som den unge udgave af Tarzan spiller Arthur Wadstrøm i Fredericia, men også når forestillingen skal sættes op i København og Aarhus i 2019. Og det var noget, der kom bag på den fynske familie.

- Det vidste vi ikke lige, men det tager vi med. Jeg er glad for, at Arthur er et år ældre næste år, siger Anja Wadstrøm og fortæller, at familien har været på logistisk overarbejde, mens prøverne er stået på.

- Men når man kan se, hvor kæmpestor en chance Arthur får, og hvis det er det, han gerne vil, så er det en god start, siger hun.

Og ifølge Arthur Wadstrøm selv, er det netop flere optrædener som skuespiller og sanger, han drømmer om.

- Nu har jeg fundet ud af, hvor fedt det faktisk er.

Tarzan har premiere fredag 5. oktober.

