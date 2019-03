11 fynboer skal kæmpe om medaljer til Special Olympics

Verdens største internationale stævne for udviklingshæmmede er lige om hjørnet, og det bliver med fynsk islæt. Der er 11 fynboer blandt de 89 danskere, der skal repræsentere Danmark til de olympiske lege for udviklingshæmmede i Abu Dhabi i Forenede Arabiske Emirater.

Og der er gode medaljechancer, hvis man spørger Søren Jul Kristensen, der er bredde- og teamchef i Parasport Danmark.

- Der bliver delt rigtig mange medaljer ud, så vi kommer sikkert hjem med 100 eller flere, siger han.

Bredde frem for elite

Det er dog ikke medaljer, man fokuserer mest på hos den danske delegation. Special Olympics World Summer Games er en breddeidrætsbegivenhed. Derfor har man mere fokus på fællesskab og gode oplevelser.

- Det er helt klart et breddearrangement. Når vi udtager, så er det ikke nødvendigvis de bedste. Det med, hvor god man er, fylder faktisk ingenting. Det handler mere om, hvor meget man er villig til at træne, og hvor dedikeret man er, siger han.

Danmark stiller med en delegation på 122 personer, hvoraf 89 er atleter. Det er flere, end man har haft med nogensinde før. Og ifølge Søren Jul Kristensen har de masser at se frem til klar til olympisk

- Det er jo en stor sportslig oplevelse. Selvom vi ikke har stort fokus, om vi vinder 5, eller om vi vinder 100 medaljer, så er det jo vigtigt for den enkelte. Når de vinder en medalje, er det jo topmålet, siger han.

God tiltro damelandsholdet

På det danske damelandshold i fodbold er ikke mindre end fem af spillerne fynboer. Søren Jul Kristensen fortæller, at der er stor optimisme på holdet inden turneringens begyndelse.

- En af vores erfarne spillere sagde, at hun håbede at møde Rusland i finalen, for det plejer de at gøre, og de plejer at tabe, men i år ville de så vinde. Traditionelt er vi gode i damefodbold, men det er ikke til at vide, hvad de andre kommer med.

De øvrige fynboer deltager i henholdsvis bowling og gymnastik.

