1.100 tilmeldte: Nyborg vil smide kiloene med Chris MacDonald

Nyborg Kommune vil have overvægtige i tale. En gratis aften med Chris MacDonald har fået 1.100 østfynboer op af stolen.

Det er nu, nytårsforsætterne skal stå deres prøve.

Torsdag aften er der mulighed for at få den ultimative moralske opbakning, når Danmarks indpisker og motivations-guru nummer et, Chris Macdonald, gæster Nyborg.

45-årige Chris Macdonald er blandt andet kendt for sin optræden i tv-udsendelserne “Chris på chokoladefabrikken", “By på skrump", “Chris på vægten” og “Chris på skolebænken”.

Det er Nyborg Kommune, der har inviteret byens borgere til inspirationsaften, og 1.100 har taget mod det gratis tilbud.

Dermed er der fuldt hus i Nyborg Idrætscenter.

Online vejledningstilbud

Arrangementet har dog en bagtanke.

For i denne måned lancerer Nyborg Kommune et online vejledningstilbud, Liva, som skal hjælpe borgere med overvægt til en sundere livsstil.

Applikationen Liva er for overvægtige borgere i Nyborg Kommune med et BMI over 30, eller med et BMI over 25 og en kronisk sygdom, der kan få personlig og professionel vejledning.

Sammen med en sundhedsfaglig vejleder, sætter borgeren sig nogle individuelle mål, og taler med vejlederen om, hvad der skal til, for at nå målene. Efter samtalen er borgeren i gang og kan, via applikationen, holde styr på sine resultater og kommunikere med den personlige vejleder.

Det er gratis at være med.

I pausen under foredraget med Chris MacDonald kan borgere i målgruppen tilmelde sig Liva, som starten på en ny livsstil.

Generelt halter det med sundhedsprofilen i Nyborg.

03:16 I april 2017 besøgte Chris MacDonald Odense. Dengang indviede han en ny aktiveringsplads. Luk video

Den seneste analyse, der blev foretaget i Region Syddanmark i 2013, viste, at op mod 35 procent af nyborgensere har problemer med kroniske sygdomme som leddegigt, dårlig ryg, sukkersyge, slidgigt, knogleskørhed, forhøjet blodtryk, migræne, allergi og stress.

Mændene i Nyborg bliver i gennemsnit kun 74 år og kvinderne 80 - det er langt under landsgennemsnittet.

I indskolingen, det vil sige fra elever fra 0. til 3. klasse, er godt 13 procent overvægtige, mens næsten hver femte elev i de store klasser er overvægtig.

En undersøgelse, der blev offentliggjort sidste år, viste, at der er markant flere 15-16-årige der ryger i Nyborg Kommune end på landsplan, og at de unge i Nyborg Kommune generelt er mindre fysisk aktive end gennemsnittet af øvrige unge i landet.