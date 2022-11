11.000 fynboer stemte på forkert stemmeseddel: - Det er noget flere, end jeg havde regnet med

Stemmesedlerne i Nyborgkredsen, der tæller Kerteminde og Nyborg kommuner, var ikke som de burde være, da valgstederne åbnede den 1. november.

Det betød, at tæt på 11.000 borgere - helt præcist 10.858 - nåede at afgive deres stemme på en stemmeseddel, hvor kandidaterne fejlagtigt var opstillet i alfabetisk rækkefølge og ikke i partiernes egne prioriterede rækkefølge.

Det fremgår af et svar til folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S), som Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet.

12 ud af de 14 partier havde kandidater opstillet i forkert rækkefølge, og det gik blandt andet ud over socialdemokraten Lasse Haugaard Pedersen, der var spidskandidat i Nyborgkredsen, men på grund af fejlen endte næstnederst på stemmesedlen i stedet for øverst.

Lasse Haugaard Pedersen manglede kun 109 stemmer for at blive valgt ind i Folketinget, og det kommer da også som en overraskelse for ham, at så mange nåede at stemme, inden fejlen blev rettet.



- Det er noget flere, end jeg havde regnet med, men det ændrer ikke på det samlede billede. Og det vigtigste er, at der er udtalt kritik, placeret et ansvar, og at man nu vil sørge for, at det her ikke sker igen, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Det lille "e"

Fejlen opstod formentlig, fordi Valgsekretariatet i Nyborg Kommune aldrig modtog listen med den rigtige rækkefølge på de opstillede kandidater.

Den rigtige liste blev sendt til mailadressen sikkerpost@nyborg.dk og ikke til adressen sikkerepost@nyborg.dk, som kommunen hævder er deres eneste adresse til modtagelse af sikker post.

Forskellen på de adresser er blot et lille 'e' mellem ordene ”sikker” og ”post”.

Først op af formiddagen blev fejlen opdaget og, dermed nåede altså næsten 11.000 borgere i valgkredsen at sætte deres kryds, inden fejlen blev rettet.

Alle afstemningssteder i Nyborg valgkreds fik herefter opsat en rettelse, hvor den korrekte kandidatopstilling fremgik.

"Alvorlig" fejl får ingen konsekvenser

Fejlen førte til, at både Venstre og Socialdemokratiet indgav en officiel klage til Indenrigs- og Boligmisteriet.

Også Lasse Haugaard Pedersen valgte dengang at klage over fejlen.

- Jeg har valgt at indgive en officiel klage, fordi det er vigtigt for mig at få undersøgt, hvad der gik galt i processen, hvem der har ansvaret og hvordan man forebygger, at det sker igen, sagde Lasse Haugaard Pedersen til TV 2 Fyn få dage efter valget.

Fejlen blev kaldt ”alvorlig” i en redegørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet. I den redegørelse fremgik det også, at man ikke kunne afvise, at fejlen kan have haft betydning for de enkelte kandidaters stemmetal.

Men ifølge Indenrigs- og Boligministeriet ændrer de nye tal ikke på denne redegørelse, og i en mail til TV 2 Fyn henviser ministeriet til, at Folketinget har godkendt valget.

Tidligere har ministeriet dog antydet, at det kan have kostet Lasse Haugaard Pedersen stemmer, at han stod forkert placeret på stemmesedlen.