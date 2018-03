12-årig Matæus: - Fedt at nogen gider være sammen med os syge

Selvom man er på et sygehus, kan man godt føle sig hjemme. Det mener en gruppe frivillige, der organiserer café for unge på OUH.

Det er nok de færreste, der føler sig hjemme, når de er på et hospital.

Men på en afdeling på Odense Universitetshospital findes Café Svanen, der er et samlested for indlagte og ambulente børn og unge mellem 12 og 22 år, og her kommer de besøgende lidt tættere på.

- Det er fedt, der er nogle, der gider at være sammen med nogen, der er syge, og som der ikke rigtig kan lave noget andet, siger 12-årige Matæus Kirkeby Kock Christensen fra Svendborg.

Bag caféen står en gruppe frivillige fra Ungdommens Røde Kors, og hver tirsdag til torsdag skaber de rammerne for en hyggelig aften med spil og musik, og hvad man ellers har lyst til at lave.

- Det er et frirum, hvor unge kan komme ned og ikke snakke om sygdom, ikke være omgivet af sygepersonale eller forældre, men føle den socialisering, man også føler med vennerne derhjemme, siger Bella Mortensen fra Ungdommens Røde Kors, der er projektkeder i Café Svanen.

Taler ikke om sygdom

I Café Svanen bliver fællesskabet skabt af de 25 frivillige, der på skift møder op. En af dem er Simon Ploug Elkjær, og han tror på, at det bedste fællesskab opstår, når frivillige og unge bare er sammen om de ting, man også kunne lave derhjemme.

- De er ikke syge børn. Vi spørger ikke om, hvad de fejler. Det er ikke relevant for os. Når de kommer ned til os, er de bare børn og unge, siger han.

Flere Caféer

Udover Café Svanen i Odense findes der også Café Ællingen for yngre børn. Den åbnede for knap halvanden år siden, fordi Svanen - der har eksisteret i over fem år - var en stor succes.

Derudover organiserer Ungdommens Røde Kors 11 caféer rundt omkring på danske hospitaler.

Café Svanen holder åbent hver tirsdag til torsdag fra 18.30 til 21.

Fejrer fællesskabet

