12-årige Emilie slår vild planke-rekord: - Jeg ser bare en serie imens

12-årige Emilie Kronborg Grell har ikke noget imod at "ligge på langs" i flere timer. Faktisk er hun så god til det, at hun nu er kommet med i en rekordbog.

125 minutter. Eller to timer og fem minutter. Eller 7.500 sekunder. Så længe kan 12-årige Emilie Kronborg Grell fra Assens lave den øvelse, der hedder planken, hvor man ligger strakt som en planke, løfter sig op på albuer og tæer, spænder i kroppen og holder positionen, så længe man kan.

Jeg synes ikke, at det er så specielt hårdt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare altid haft ret nemt ved det. Emilie Kronborg Grell, Plankerekordindehaver fra Assens

Og det har givet hende en plads i Børnenes Rekordbog.

- Jeg ligger bare. Jeg plejer at se nogle serier imens. Men engang lå jeg bare uden at se noget, og det var ret kedeligt, fortæller Emilie Kronborg Grell om dengang, hun lå i to timer og tre kvarter.

Den tidligere rekord i at ligge i planke for børn lød på 77 minutter.

- Jeg synes ikke, at det er så specielt hårdt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare altid haft ret nemt ved det.

Læs også Sklerose-ramte Erik vil spille på alle landets golfbaner

Slog 77 klassekammerater undervejs

Under rekordforsøget heppede klassekammeraterne på hende og gav hende moralsk opbakning og motivation ved at "planke med".

- Jeg lå i planke og så en serie, imens mine klassekammerater lå ved siden af mig én ad gangen, og så nåede jeg at slå 77 klassekammerater.

De faldt simpelthen fra undervejs?

- Ja.

- Jeg synes, det er meget hyggeligt, mens min familie ser fjernsyn, så ligger jeg i planke imens.

Emilie elsker at dyrke sport. Hun både rider og løber.

- Og så laver jeg også noget, der hedder 7 Minutes, hvor man træner mave, arme og ben.

Emilie vil gerne slå de voksne

Hvad er dit næste mål?

- Jeg bliver ved med at træne planken, for jeg rigtig gerne i Guinness rekordbog.

Der er altså et stykke vej for Emilie. For rekorden for mænd er otte timer, et minut og et sekund. Og for kvinder er den tre timer og 31 minutter.

00:30 Se 12-årige Emilie slå rekorden i "planken" Luk video