Middelalderdage: 12-årige Oliver vil slås som de gjorde i vikingetiden

12-årige Oliver Bomholt står midt på græsset ved Hollufgård iført en ringbrynje. På armene har han beskyttere i hårdt læder, og i hans højre og venstre hånd holder han henholdsvis et sværd på en lille meter og et rundt skjold.

Computerspil og PlayStation, sådan noget må man ikke snakke om, for det fandtes jo ikke i vikingetiden. Oliver Bomholt.

Det er uniformen, når man kæmper, som man gjorde i vikingetiden. Der er dog en afgørende forskel mellem Oliver Bomholts og vikingetidens kampe.

- Vi må ikke kæmpe med skarpe våben, for så kan vi ende med at skære hinanden op, og så er der lige pludselig en, der dør. Det er ikke så godt, siger han.

Læs også Bærweekend i Vester Hæsinge: Lær at lave iransk mad med sure bær

Derfor er metalvåbene slebet sløve.

Middelalderdage i Odense

12-årige Oliver Bomholt er sammen med sin bror Magne taget til Hollufgård for at øve sig i vikingekamp i autentiske omgivelser.

Til middelalderdage blev der også afholdt nordiske mesterskaber i middelalderkampsporten Buhurt. Foto: Natacha Djervad Danielsen

Der er i disse dage Middelalderdage på Hollufgård i Odense, hvor gæsterne kan få en fornemmelse af, hvordan det nordiske folk levede dengang i middelalderen. Og det kræver sit at leve sig ind i en anden tidsalder.

- Computerspil og PlayStation, sådan noget må man ikke snakke om, for det fandtes jo ikke i vikingetiden, siger Oliver Bomholt

Middelalderdage handler om hele middelalderen, der gik fra det 5. til det 15. århundrede. Vikingetiden varede kun fra cirka år 800 til omkring år 1050.

YouTube og sværdkamp

Oliver Bomholt er fascineret af vikingetiden og bruger til hverdag masser af tid på at lære om vikingetidens våben. Researchen foregår både digitalt og analogt.

- Jeg spørger folk, der ved mere, end jeg gør, siger han.

Oliver Bomholt og broren Magne har tidligere trænet med trævåben, men har nu opgraderet til metal. Foto: Natacha Djervad Danielsen

Udover at spørge andre vikingekæmpere, er YouTube også en god kilde til viden om vikinger, fortæller Oliver Bomholt.

Læs også Kærligheds-hippie-agtig baghavefest: - Det er et magisk sted at spille

Når Oliver og hans bror kæmper med sværd, er reglen, at hvis man bliver ramt på kroppen, så er man død. Han har dog også kæmpet til opvisninger, hvor reglen var, at hvis man blev ramt på benet, mistede man et ben. Blev man ramt på armen, mistede man den og måtte ikke bruge den efterfølgende.

- Det er ret sjovt, siger han.

Man skal være 18 år gammel for at konkurrere i vikingekampe, så der er lidt tid til at øve sig endnu for Oliver Bomholt. Når dagen kommer, er målsætningen dog klar.

- Der skal jeg vinde. Jeg vinder det hele, siger han.

Se hele indslaget om Middelalderdagene i Odense herunder.