Dagens Fantastiske Fællesskab: 120 kvinder elsker at cykle sammen

Sådan her beskriver Q Cykling sig selv i deres indstilling:

Der er plads til alle! Nybegyndere og erfarne. Kvinder som vil cykle på landevejene kan være med. En Facebook gruppe, der har omkring 120 medlemmer, som elsker at cykle.

Der er hver mandag mulighed for at melde sig på en af de tre grupper. Vi cykler mellem 50 - 70 km, hastighed 20-25, 25-28 og 28+ kilometer i timen.

Hvor mange er I?

Hver mandag møder mellem 15 - 25 friske kvinder op, for at cykle en skøn tur på de fynske landevej. Hver uge byder de erfarne rytter sig til, laver en rute og står for turen den efterfølgende mandag. Der er altid erfarne ryttere med, som er behjælpelige med, at få nybegynderne med hele vejen rundt.

Vores administratorer Anja David Greve, Marianne Eriksen og Helle Kragelund står derudover for at arrangere sociale arrangementer med foredrag og praktiske gøremål "lær din cykel at kende"

Gruppen er startet som en facebook gruppe for 11 måneder siden.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Det er fantastisk at på så forholdsvis kort tid, er muligt at samle så mange skønne og forskellige kvinder, som har en interesse til fælles, at de gerne vil cykle på landevejene. Selvom man er nybegynder på en racercykel, så er der plads til en.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi har i gruppen snakket om, at vi gerne vil have noget ens cykeltøj og på en weekend cykel tur.

Vil du med? Besøg Q Cykling her.