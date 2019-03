125 millioner går til naboøens vej: - Langeland må være tålmodig

Onsdag præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti en aftale for flere trafikprojekter, hvoraf flere er på Fyn. Som en del af aftalen er partierne enige om, at der skal gøres noget ved rute 9, der går over Fyn, Tåsinge og Langeland - og videre over Lolland.

Rute 9 skal forbedres, og til det har politikerne sat 125 millioner kroner af til at gå i gang med forbedringer af den lollandske del af ruten. Men til den fynske del af ruten - strækningen over Fyn, Tåsinge og Langeland - er der blevet sat fem millioner kroner af til at undersøge forbedringer af ruten.

Læs også Flere spor og skinner på Fyn: Storebæltbilister betaler gildet

Selvom langt størstedelen af millionerne lander på den anden side af Langelandsbæltet, vækker den nye aftale glæde på Langeland.

- Når man starter på Lolland, er det fint nok for mig. Man laver jo ikke tingene ovre på Lolland, hvis ikke man gør det færdigt herovre på den anden side. Så vi skal lige væbne os med lidt tålmodighed. Men man har startet projektet, man har anerkendt, at det er et godt projekt. Det er simpelthen super godt, lyder det fra Langeland Kommunes borgmester, Tonni Hansen (SF).

Her er de fynske projekter i aftalen Udvidelse af motorvejen syd om Odense (startes i 2021)

Støjbekæmpelse på Thujavej i Odense (igangsættes hurtigst muligt)

Ny jernbane over Vestfyn (igangsættes i 2024)

Hastighedsopgradering på togene mellem Odense og Ringsted (igangsættes 2021) Finansiering: Finansieringen kommer fra den almindelige statslige ramme for offentlige investeringer. Derudover finder forligspartierne penge på: Storebælt skal finansiere hele infrastrukturfonden med 7,9 milliarder kroner

Øresund med 5,8 milliarder kroner

Effektiviseringer på jernbanen ved udbud på 1,1 milliarder kroner

Salg af parkeringshuse i Københavns Lufthavn – 1,5 milliarder kroner Se mere

Samarbejde har givet pote

Tonni Hansen udtrykker glæde over, at samarbejdet mellem Svendborg Kommune, Langeland Kommune og Guldborgsund Kommune mod at få opgraderet rute 9 er lykkedes.

- Jeg er simpelthen bare så glad. Man kan næsten ikke få en bedre nyhed på sådan en regnvejsdag, siger han til TV 2/Fyn.

Og selvom størstedelen af millionerne til projektet nu ender hos naboøen, er han ikke skuffet.

- Jeg er faktisk glad på Lollands vegne. De kæmper jo med stort set de samme udfordringer som os, siger han.

Han forklarer, at det især er vejnettet henover Tåsinge, der skal på plads på den fynske del af ruten.