13-årig dreng truer sig til cigaretter med luftpistol

En 13-årig dreng er søndag aften blevet anholdt for at have truet en butiksansat med en pistol i Min Købmand i Stige på Fyn.

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede til Ritzau tidligt mandag morgen.

- Klokken 19.30 søndag truer en 13-årig dreng sig til tre kartoner cigaretter ved hjælp af en luftpistol, siger han.

Den 13-årige stak efterfølgende af fra gerningsstedet til fods.

- Da gerningsmanden kommer ud af butikken, så giver han cigaretterne til en medgerningsmand, og så løber de i hver sin retning, siger vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Drone i luften

Vagtchefen fortæller, at politiet sendte flere patruljer derud, blandt andet en indsatsleder og en hundepatrulje, ligesom de ret hurtigt får en drone i luften for at lede efter den 13-årige.

- Vi får ret hurtigt lokaliseret den ene af dem i et grønt område tæt på Stige, og klokken 21 får vi besked om, at de har anholdt den 13-årige, siger Ehm Christensen.

Han er nu blevet anbragt på institution, fordi han er under den kriminelle lavalder.

- Han skal afhøres her til formiddag, og så må vi se, hvad der skal ske, siger vagtchefen.

Senere på aftenen anholdt politiet også medgerningsmanden, der er en 18-årig mand.

- Han sidder på politigården og skal tale med efterforskerne mandag, siger Ehm Christensen.

Politiet ved, at de to personer kender hinanden, men er ikke i familie.