Da Cindie Fæhnøe afleverer sin søn på Langebyhus i sommeren 2015, mener hun, at hun gør det rigtige. Men efterhånden som Mads har været der et stykke tid, bliver hun i tvivl om, hvorvidt alt fungerer, som det skal på institutionen.

I dag sidder hun med et indtryk af, at flere af pædagogerne ikke er professionelle - både i forhold til, hvordan hendes egen søn blev behandlet, og også ud fra episoder hun var vidne til, når hun besøgte Langebyhus. Hun fortæller blandt andet om, hvordan hun så pædagogerne behandle et af de andre børn, når hun spiste med ved aftensmaden.

00:23 Mads' mor fortæller, hvordan personalet gjorde grin med en hjerneskadet dreng. Luk video

Mor: De opfandt diagnoser

Efter Mads var flyttet ind på Langebyhus, blev han undersøgt på børnepsykiatrisk afdeling. Hans mor får at vide, at han ikke er selvmordstruet. Hans ture på skolens tag og truslerne om at tage livet af sig selv er en belastingsreaktion og en måde at bearbejde skilsmisseproblemerne på.

Derfra begynder hun at arbejde på at få ham hjem igen. Men det viser sig at være svært.

Hun oplever, at personalet på Langebyhus ikke vil have, at han kommer hjem. Hun beder om en begrundelse for, at han stadig har brug for at være anbragt, og en af forklaringerne lyder, at Mads er mere syg, end de fik at vide på børnepsykiatrisk afdeling.

00:40 Ifølge Mads' mor fandt personalet selv på diagnoser. Luk video

En anden forælder til et anbragt barn på Langebyhus fortæller, at hun har oplevet noget lignende. Hun ønsker ikke at stå frem, men hun har adskilt fra Cindie Fæhnøe fortalt, at personalet på Langebyhus mente, at hendes søn havde diagnoser. Han har været på børnepsykiatrisk, som ikke mente, han havde nogen diagnoser.

Mads kom hjem

Cindie Fæhnøe beslutter sig for at flytte fra Nordfyns Kommune. I stedet flytter hun til en anden fynsk kommune, hvor hun får en sagsbehandler, der hjælper hende. Der går dog omkring et år, før hun kan få Mads hjem.

Cindie Fæhnøe fortæller, at der bliver lavet en forælderkompetenceundersøgelse både i forhold til hendes andre børn og efterfølgende i forhold til Mads. Begge gange bliver det slået fast, at hun godt kan løfte opgaven, og psykologen bag undersøgelsen vurderer, at Mads skal hjem.

Derefter går det stærkt. Så stærkt, at de i starten har svært ved at finde en ny skole til ham.