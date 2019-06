Genbrug på Tinderbox: 13 meter monstrum vasker 9.000 glas i timen

Lugten er ikke til at tage fejl af. Det er helt sikkert, at man er på en festival.

I udkanten af Tusindårsskoven står festivalens nyeste forsøg på at fremme bæredygtigheden: en 13 meter lang opvaskemaskine.

- Det er lidt af et monstrum, forklarer Christian Sveigaard, der er marketing- og sponsorchef i Tuborg.

Siden torsdag aften har den kørt nærmest uafbrudt, mens en mindre hær af frivillige har forsynet den med det ene plastikglas efter det andet.

Monstrummet og plastikglassene er en del af et nyt samarbejde mellem Tinderbox, Tuborg og tre andre danske festivaler.

Fakta Opvaskemaskinen kan vaske og tørre 9.000 plastikglas i timen

Den vasker både kander, glas og opbevaringskasser

Tuborg har 300.000 glas med på Tinderbox. Dem ville maskinen kunne vaske på mindre end halvandet døgn

Opvaskemaskinen har allerede været forbi Northside i Aarhus. Den skal også til Roskilde Festival og Grøn Koncert. Kilde: Tuborg

- Vi vil mindske engangsplastikglas på festivaler i Danmark, siger Christian Sveigaard.

- Plastik i affald er ikke en god ting, understreger han.

Derfor deler dette års Tinderbox-gæster bogstavlig talt glas med hinanden, når de bestiller en øl i festivalens barer. Men først har glassene været en tur igennem Tuborgs opvaskemaskine, som kun er 13 minutter om at vaske øllugten ud af glassene.

Sparer tusindvis af engangskrus

Opvaskemonstrummet havde sin debut på musikfestivalen Northside i starten af juni.

- Vi har rigtig gode erfaringer fra Northside. Det gik over forventning, forklarer han.

Allerede nu vurderer Tuborg, at man har sparet 400.000 engangsglas. Bryggeriet forventet, at man sparer op mod to millioner engangsglas i løbet af hele festivalssæsonen.

- Vi er nogle af pionerene inden for det i Danmark, siger Christian Sveigaard og tilføjer:

- Vi er et testår, men vi vil gerne bredere ud.

Derfor sigter bryggeriet efter at brede genbrugsglassene ud til andre arrangementer.

- Tuborg har flere end 600 arrangementer i løbet af en sommer. Vi vil gerne have bæredygtighedstiltaget så langt ud, siger marketings og sponsorchefen.

Når Tinderbox slutter lørdag, vil opvaskemaskinen blive pakket sammen, hvorefter den kører mod Roskilde Festival.

Først efter sommerens festivaler er afholdt, vil Tuborg vurdere, hvorvidt opvaskemaskinen også kommer til Tinderbox næste år.