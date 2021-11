1,3 millioner har taget kandiddattesten: Bliv klogere på, hvem du er mest enig med

Ifølge Jakob Risbro, der er samfundsredaktør på TV 2 Fyn, er testen en underholdende og ikke mindst seriøs måde at få folk engageret i politik.

- Det er ikke eksakt videnskab, men det er en måde at gøre folk interesseret i kommunalpolitik på, og så kan man bruge testen til at orientere sig lidt i, hvem der stiller op, sagde Jakob Risbro, da testen rundede 1 million gennemførelser.

Testen kan være en hjælp til danskere, som fortsat er i tvivl, om hvor de skal sætte deres kryds i stemmeboksen den 16. november.

25 spørgsmål om lokale emner

Testen fører dig gennem 25 udvalgte politiske spørgsmål, der vedrører emner relevant for din kommune. Her har 6.925 kandidater på forhånd haft mulighed for at give deres svar på disse spørgsmål.

På den måde bliver dine svar sammenlignet med kandidaternes svar, og det giver i sidste ende dig mulighed for at se, hvilken kandidat der ligger tættest på dine politiske holdninger.

Det er TV 2, TV 2-regionerne, Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Det Nordjyske Mediehus, Megafon, Paqle og en række lokalmedier som har udarbejdet kandidattesten.