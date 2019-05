Penge til lokal udvikling: Syv projekter modtager i alt 1,3 millioner kroner

Naturturisme I/S

Indstilling: 264.000 kr.

Til udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav. Målet er, at parken skal udnævnes til UNESCO Global Geopark.

B.I. Miljø

Indstilling: 400.000 kr.

Til etablering af pyrolyseanlæg, der kan omdanne fødevarekontamineret plast til svovlfattige olieprodukter.

Littelejohn Stories

Indstilling: 200.000 kr.

Til etablering af produktionsfaciliteter hos produktionsselskabet i Håstrup.

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

Indstilling: 50.000 kr.

Til udvikling af et aktivitetsområde, hvor

formidling af strandtudser og områdets biodiversitet kan blive lettere tilgængelig for centrets målgrupper.

Stakladen Sydfyn

Indstilling: 200.000 kr.

Til at omdanne stakladen til et eventrum, der kan danne ramme om virksomhedens egne events. Herudover skal man kunne leje lokalerne for eksempel til koncerter, udstillinger og fester.

Litteraturhuset Svendborg

Indstilling: 200.000 kr.

TIl bogcafé, litteraturarrangementer og boghandel/boggalleri. I et samarbejde med forfattere, kunstnere, erhvervsliv og øvrige kreative iværksættere skal projektet skabe et fællesskab omkring bogen

Keramiker Lea Mi Engholm

Indstilling: 50.000 kr.

Til at etablere et værksted i egne lokaler i Tårup på Østfyn, hvor hun vil have mulighed for tilbyde keramikundervisning.