14-årig udsat for vold - en gruppe unge hærger i Middelfart

Kære forældre

I den seneste tid er vi blevet bekendt med en uheldig tendens i vores ungdomsmiljø. Vi oplever, at der på tværs af nogle af kommunens skoler - primært i 7. klasserne – er en mindre gruppe unge drenge, som har svært ved at opføre sig ordentligt og som skaber utryghed.



Gruppen mødes typisk i Middelfart by. I øjeblikket i P-huse, på Kulturøen mv. Gruppen og det miljø, der er omkring den, er præget af arrangerede slagsmål, hærværk, salg af kopivarer og anden småkriminalitet, men også af hetz på sociale medier, mv.

Vi orienterer bredt om situationen, fordi vi i den forbindelse har oplevet unge, der har følt sig truet og presset, og derfor ikke tør fortælle om disse ting til voksne. Men også fordi vi oplever, at gruppen og deres aktiviteter trækker tråde til ældre klasser og andre elever. Blandt andet på de sociale medier, hvor tonen kan være meget hård, og hvor det er svært at vurdere omfanget af aktiviteterne.

Derfor har vi været rundt i alle 7.-8.-9.-10. klasser og fortælle, at vi kender til sagen. Vi har gjort det klart for eleverne, at der bliver handlet på situationen, og vi har opfordret eleverne til at fortælle det videre til voksne, når de ved noget, så vi ved fælles hjælp kan skabe tryghed for vores unge og for jer forældre.

Politiet er informeret. De tager sagerne alvorligt og opfordrer jer til, at konkrete lovovertrædelser anmeldes.

Vi beder jer om, at vi sammen er opmærksomme, og vi opfordrer til, at I også vil være til stede der, hvor de unge mødes.

Vi håber derudover, at I vil tage en snak med jeres unge mennesker om, at når man er tilskuer eller med i kommunikationen på de sociale medier, for eksempel ved at deltage i lukkede facebookgrupper eller ved at dele videoer af slagsmål eller lignende, så er man i risiko for at blive opfattet som en del af det.

For nogle vil dette være nyt, men risikoen for at møde problemerne på de sociale medier er stor.

Derfor – vær ekstra opmærksomme, tal med jeres børn om, hvad de oplever, og kom gerne til os med den viden, I har, så vi sammen kan tage det her i opløbet.

Hvad gør kommunen?

I SSP-samarbejdet gør vi det, at vi samler al den viden, vi får, så vi kan skabe et overblik og målrette indsatsen.

Vi følger situationen tæt både fysisk og på de sociale medier. Vi har øget vores opsøgende arbejde, holdt forældremøder i berørte klasser og gennemført indsatser på individniveau. Vores fokus er på at sikre, at vores unge fortsat kan mødes i et godt og trygt fællesskab.

Mange er inddraget i en koordineret indsats; skoler, politi, familieafdelingen, ungdomsklubber, fodboldklubben, biografen, biblioteket m.fl.

Mvh SSP (skoler, familieafdeling og politiet)