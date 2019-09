Stor mængde våben beslaglagt: Masseanholdelser efter storstilet politiaktion på Fyn 

Natten til fredag og tidligt fredag morgen har Fyns Politi i samarbejde med Særlig Efterforskning Øst gennemført 18 ransagninger på Fyn - de fleste af dem i Odense-området.

Ved ransagningerne er 14 personer blevet anholdt - otte af dem forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Ved ransagningerne er der indtil videre fundet 51 våben og en stor mængde ammunition. 40 af våbnene blev fundet på et lager, mens de resterende våben er fundet i de anholdtes besiddelse.

Tråde til bandekonflikt i hovedstadsområdet

De første to personer ventes at blive stillet for en dommer fredag eftermiddag omkring klokken 14, har senioranklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst, SEØ, tidligere oplyst til TV 2/Fyn.

Københavns Politi oplyser, at aktionen er kulminationen på en længerevarende efterforskning af distribution af våben, der efter politiets klare opfattelse blandt andet sker til de grupperinger, der er en del af den nuværende konflikt i hovedstadsområdet.

- På baggrund af denne efterforskning bliver en stor mængde våben nu holdt ude af de kriminelle miljøer, og det er vi meget tilfredse med. Vores indsats fortsætter, og det samme gør den videre efterforskning af denne sag, siger vicepolitiinspektør i SEØ, Torben Henriksen.

Hvor længe efterforskningen har varet, vil Torben Henriksen, der er vicepolitiinspektør i SEØ, ikke løfte sløret for. Han ønsker heller ikke at uddybe, hvorfor politiet formoder, at de beslaglagte våben var tiltænkt stridende grupperinger i hovedstadsområdet.

Torben Henriksen siger dog, at han er meget glad for, at de våben nu er væk, så de ikke kan gøre skade.

- Det er i nyere tid et af de større våbenfund. Det er også det, der giver anledning til en bekymring hos os. Det eneste formål, der er med de våben, det er at skyde, dræbe, lemlæste andre mennesker. De er jo ikke til noget som helst andet. Og hvis man så ganger det med 51 våben, så er det meget voldsomt, siger han.

Anholdte ikke direkte relateret til bandemiljø

Selv om fundet er stort, betyder det ikke enden for den væbnede konflikt i og omkring hovedstadsområdet, mener vicepolitiinspektøren.

- Vi er ikke så naive at tro, at vi har tømt hele bandemiljøet for våben, men det er da en streg i regningen for dem, siger Torben Henriksen.

Specialenheden SEØ beskæftiger sig med kompliceret og fremadrettet efterforskning af organiseret kriminalitet.

De anholdte er ikke direkte relateret til rocker- eller bandemiljøet, oplyser Torben Henriksen.

- Det er jo ikke taget ud af den blå luft. Det er nogle, vi har efterforsket i længere tid. De er ikke direkte relateret til bandemiljøet med et kendt medlemskab, siger han.

Og selv om der er et større antal anholdte i sagen, ligger der endnu meget efterforskning forude.

I alt ønsker politiet af fremstille otte personer. Fremstilingen af de anholdte vil foregå både fredag og lørdag ved Retten i Odense, hvor der vil blive begæret lukkede døre.