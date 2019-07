Kommune kontakter forældre: 140 børn skal have ny skole

Mandag kom det frem, at den muslimske friskole Roser Skolen i det nordlige Odense mister statstilskuddet og dermed bliver nødt til at lukke.

Afgørelsen kommer efter en langstrakt tilsynssag, hvor der er rejst mistanke om social kontrol og dårlig undervisning.



Ifølge Roser Skolens hjemmeside har skolen 154 elever fordelt fra 0. til 9. klasse, men den radikale børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen oplyser til TV 2/Fyn, at det reelt drejer sig om 140 skolebørn.

Dem er kommunen nu klar til at hjælpe.

Læs også Busrute til muslimsk friskole bliver nedlagt

- Jeg tænker først og fremmest på de 140 børn, som nu skal have et nyt skoletilbud. De er jo gået på sommerferie, og i løbet af ferien skal deres forældre finde et skoletilbud til dem. Det er jo forældrenes ansvar, at få det gjort inden skoleferien slutter, siger Susanne Crawley Larsen til TV 2/Fyn.

Brev til forældrene

Odense Kommune har nu sendt et brev til forældrene.

- Vi har sendt et brev til alle forældrene og skrevet, at vi godt ved, at børnenes skole er lukket. Vi har skrevet til dem, at vi er klar til at hjælpe, siger Susanne Crawley Larsen.

Rådmanden forventer, at børnene vil få et skoletilbud i det skoledistrikt, hvor de bor. Medmindre forældrene vælger en fri- eller privatskole.

Læs også Muslimsk skole i Odense mister statstilskud og lukker

Lærer rejste bekymringer

Det var en lærer på Roser Skolen, der rejste bekymringer om social kontrol og kønsopdelt undervisning, skrev Berlingske mandag.

Det fremgår også, at tilsynet har fundet bøger om flerkoneri og muslimske kvinders påklædning i skolens kælder, og at skolens undervisning i dansk som andetsprog ikke er tilfredsstillende.

Endelig lyder det, at tilsynsmyndigheden er bekymret for, om skolen reelt styres af en fond stiftet af den omstridte Odense-imam Abu Bashar.

Læs også DF stiller S-forslag om stop for muslimske friskoler

Pige måtte ikke skrive til dreng

I begrundelsen for afgørelsen lyder det ifølge Berlingske, at der ikke er tilstrækkelig med sikkerhed for, at skolen lever til friheds- og folkestyrekravet.

Eksempelvis skal en lærer have fortalt tilsynet om en pige i udskolingen, hvor forældre ønskede, at skolen skulle begrænse hendes adgang til at skrive med en dreng ved at begrænse hendes adgang til telefon og computer i skoletiden. Ifølge læreren støttede flere lærere forældrene i det.

Skolen ser sig nu nødsaget til at lukke, fremgår det af skolens egen hjemmeside. Skolen oplyser samtidig, at den har klaget til Ombudsmanden.

Læs også Al-Salam Skolen i Odense lukker: - Konkurs er eneste udvej