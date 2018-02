1.400 vil have Als-Fyn-broen: - Det er luftsteg og vindfrikadeller

Flere af folketingets trafikpolitikere har svært ved at se visdommen i en bro mellem Als og Fyn.

Når Foreningen Als Fyn Broen torsdag aften holder Borgermøde på Hotel Faaborg Fjord, sker det i skyggen af lunkne udmeldinger om projektet fra flere af folketingets trafikpolitikere.

Kim Christiansen (DF) kalder ideen "spændende", men projektet ligger år ude i fremtiden, siger han. Karsten Hønge (SF) kalder projektet for "luftsteg og vindfrikadeller".

Der er i hvert fald brug for seriøs dokumentation for, at det hænger sammen. Indtil nu er det projekt mest vindfrikadeller og luftsteg Karsten Hønge

- En bro er helt urealistisk. Der skal jo ikke bare investeres i en bro, men også i vejforbindelser, siger SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

Foreningen Als Fyn Broen blev stiftet for fire år siden for at skabe folkelig opbakning til en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Foreningen har i dag cirka 1.400 betalende medlemmer.

Desuden besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune sidste år i samarbejde med Sønderborg Kommune at investere tre millioner kroner over tre år i at få lavet nye undersøgelser af en bros effekt og konsekvenser for samfundet og miljøet.

- Der er i hvert fald brug for seriøs dokumentation for, at det hænger sammen. Indtil nu er det projekt mest vindfrikadeller og luftsteg, siger Karsten Hønge.

Læs også Styregruppe for Fyn-Als Bro

DF: Bro udfordring for naturen

Tonerne er mere venlige fra Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen, som roser de lokale kræfter for at tænke nye tanker om fremtidens trafikinvesteringer.

- Det er en spændende tanke, men vi har i forvejen store udfordringer i de her år på finansieringen af en række andre projekter, som allerede er vedtaget med en anlægslov. Alene af den grund er ideen om en bro mellem Als og Fyn en vision, som ligger nogle år ude i fremtiden.

- Desuden nytter det ikke at bygge en bro, hvis man ikke har en højklassevej, som fører trafikken frem til Svendborg-motorvejen, og den del bliver en udfordring for den sydfynske natur, siger Kim Christiansen.

SF: Færger bedre end bro

Karsten Hønge kan godt forstå, at man gerne vil forbedre mobiliteten mellem Als og Fyn, men han mener, at der findes mere realistiske alternativer, hvis landsdelene skal hænge bedre sammen.

- For eksempel kæmper man på Langeland for en bedre færgeforbindelse til Lolland. Her er tale om et projekt, som har fået landspolitisk opmærksomhed. Jeg ved godt, at man ikke kan forkorte rejsetiden mellem Als og Fyn i samme målestok, som man kan på strækningen Spodsbjerg-Taars, hvor der er planer om en fremskudt færgehavn.

Læs også Nyt fremstød for Fyn-Als Bro

- Men det havde dog været nemmere at få ørenlyd på Christiansborg, hvis man på Als og Sydfyn havde brugt kræfter på en bedre færgeforbindelse og flere afgange. For eksempel el-færger, som forurener mindre, siger Karsten Hønge.

Borgmester: Broen er vigtig

På mødet torsdag aften vil borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), fortælle om, hvorfor broen er vigtig.

Knud Erik Hansen, næstformand, vil fortælle om, hvilke initiativer Komiteen og Styregruppen arbejder med i 2018, samt hvilken betydning broen har for virksomheder og for beskæftigelsen på Fyn og på Als.