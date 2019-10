15-årig alvorligt forbrændt - knallert antændte garagebrand

Ild i en knallert udviklede sig søndag eftermiddag dramatisk for tre drenge fra Årslev. De tre var i færd med at reparere knallerter i en garage, og undervejs havde de blandt andet tømt en af knallerterne for benzin.

På et tidspunkt vil de tre 15-årige drenge starte en af knallerterne. Det starter en uheldig kædereaktion.

- Så opstår der uheldigvis ild, og en af dem får brand i bukserne, siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Ilden resulterer i alvorlige forbrændinger på den 15-årige, der får både anden- og tredjegradsforbrændinger og bliver hentet i ambulance.

Samtidig får ilden også fat i andre ting inde i garagen, der ender med at brænde helt ned.

Brandundersøgelser

Politiet ved endnu ikke helt præcist, hvad det er sket.

- Vi har været ude at lave brandundersøgelser, der skal klarlægge, om der er tale om et uheld. Men resultaterne foreligger endnu ikke, siger Kenneth Taanquist.

Ifølge øjenvidner forsøgte flere naboer at begrænse skaderne ved – uden held - at prøve at slukke ilden med haveslanger.

Brandvæsnet kom dog ganske hurtigt frem og fik styr på flammerne, der derfor ikke nåede at brede sig til huset, der ligger klos op ad garagen.

Branden opstod klokken 14.47 søndag eftermiddag.