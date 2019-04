Røvere på fri fod: 15-årig truet til at aflevere knallert

Opdatering: Den 17-årige er mandag løsladt igen, da der ikke var grundlag for en varetægtsfængsling, oplyser Fyns Politi.

En 17-årig mand fra Odense sidder lørdag formiddag bag tremmer efter et røveri ved Netto på Bendiktsgade i Odense.

Her truede den 17-årige sammen med tre-fire jævnaldrende en 15-årig dreng til at aflevere sin knallert.

Vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi, fortæller, at den 15-årige var inde for at handle ind i Netto og havde stillet sin knallert udenfor butikken.

Da han kom ud var gruppen af unge mænd i gang med at trække hans knallert væk.

- Den 15-årige forsøger at standse dem, men de tager hårdt fat i ham og truer ham til at aflevere nøglen til knallerten, fortæller Thomas Bentsen, og tilføjer:

- Han er ikke i tvivl om, at han vil blive udsat for overgreb, hvis han ikke afleverer nøglen.

Da røverne stak af kontaktede den 15-årige politiet, som kort efter kunne anholde den 17-årige med knallerten.

De andre fra gruppen er lørdag formiddag fortsat på fri fod.

- De har været aktive i røveriet, så vi skal have fat dem, siger Thomas Bentsen.

Den 17-årige er sigtet for røveri.

