Fyns Politi har modtaget 150 henvendelser i sag om stenkast fra motorvejsbroer vest for Odense.

Fyns Politi havde indtil juleaftensdag fået 150 henvendelser i sagen om stenkast fra motorvejsbroer på Fyn, og mange af henvendelserne går på konkrete personer.

Det oplyser vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen ved Fyns Politi til TV 2.

- Mange af henvendelserne er personansvisninger, og dem efterforsker vi selvfølgelig. Vi har kaldt folk ind henover nytår for at gennemgå henvendelserne. Også så borgerne i Tarup ikke skal føle sig utrygge, fortæller Per Lydiksen Laursen.

Nye dna-beviser

Politiet offentliggjorde tidligere på ugen nye dna-beviser i sagen. Fyns Politi har fundet sammenhæng mellem tre hærværkstilfælde i Odenseforstæderne Tarup og Næsby, og en dna-profil fundet på en 40 kilo tung marksten. Den blev i september 2017 smidt ned på motorvejen fra en bro på Spedsbjergvej.

Ingen personer kom til skade, men en personbil måtte undvige stenen. En lastbil kørte over stenen og fik mindre skader.

Video fra kiosk

I sidste uge efterlyste politiet personer, der kender til ejeren af en dåse med snustobak af mærket Ink Strong Original, og det sælges i Center Kiosken i Tarup Center. Derfor har kiosken afleveret overvågningsvideo til Fyns Politi.

Ifølge vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi er man sikker på, at det er en af gerningsmændene, der har efterladt dåsen med snus på motorvejsbroen den 9. september.

Politiet mener desuden, at samme person - eller personer - står bag fire stenkast på Fynske Motorvej, herunder det, som i august 2016 kostede en 33-årig tysk mor livet, mens hendes 36-årige mand blev svært kvæstet og invalideret.

Tre sten kastet

Natten til onsdag blev der igen kastet sten mod bilister fra den samme bro. Ingen mennesker kom til skade, men to biler påkørte stenene og blev voldsomt skadet.

I følge TV2 er stenkastet natten til onsdag nummer 175 i løbet af de seneste to år. Det svarer til et stenkast hver fjerde dag, og i 107 af sagerne er et køretøj blevet ramt.