Nye løsninger til diabetikere: 150 studerende pitchede deres ideer

Fynske studerende har i en hel uge nu arbejdet på ideer, der skal gøre en forskel for diabetespatienter.

Uge 11 er nemlig InnoEvent-uge, hvor mange studerende på University College Lillebælt, UCL, mødes og ideudvikler.

Med afsæt i virkelighedens udfordringer fremlagde det nyåbnede STENO Diabetes Center Odense fire forskellige cases for de 170 involverede studerende. I teams har de studerende ugen igennem arbejdet på ideer, der i alles tilfælde skal gøre en forskel for diabetespatienter.

De fire cases i InnoEvent Case 1: Ny diagnosticeret diabetes – hvad så nu?

Case 2: Etniske minoriteter med diabetes

Case 3: Hvordan kan forebygge lavt blodsukker og afhjælpe angst?

Case 4: Samspil mellem almen praksis og borgeren med type 2 diabetes

De 35 hold studerende er kommet med ideer lige fra apps til Virtual Reality-forløb og Smartwatches, der blandt andet skal styrke forholdet mellem læge og patient.

- Vores app gør, at man for eksempel kan lave en videodagbog til lægen, som kan gå ind og se videoen og samtidig kommentere den. På den måde får patienten respons fra lægen med det samme, forklarer Benjamin Grave, der er sygeplejestuderende på UCL, til TV 2/Fyn.

Læs også Sundhedsreform: Regeringen afsætter seks milliarder til nær sundhed

Benjamin Grave har sammen med tre andre fra tre forskellige uddannelser arbejdet tværfagligt med deres app.

- Vi har ikke kendt hinanden, før vi mødtes til det her projekt, men vi har fået noget godt ud af det og været gode til at sparre med hinanden, siger Benjamins gruppekammerat Kushtrim Bala, der studerer til serviceøkonom på UCL.

Sætter aftryk på virkeligheden

Det er tiende gang, at InnoEvent bliver afholdt og hvert år har de studerendes ideer sat aftryk på virkeligheden.

- Vi har hvert år set, at nogen af ideerne bliver gjort klar til forretning og kommer til at gavne både dem selv, et firma og samfundet, siger Peder Jest, der er direktør for Odense Universitetshospital og en del af juryen til InnoEvent.

00:11 Fynske studerendes ideer kan blive virkelighed, siger UCL's prorektor Video: Anders Høgh Luk video

At de studerendes ideer har mulighed for at blive en del af virkeligheden, gør InnoEvent til noget særligt, mener UCL prorektor, Jens Mejer Pedersen.

- Vi får bragt 150 af vores studerende i spil i forhold til nogle problemstillinger fra den virkelige verden, i det her tilfælde fra STENO laboratoriet og OUH. De lærer at anvende deres teorier på en virkelig stillet problemstilling, så det er en meget stor chance for de studerende for at prøve sig selv af, siger han.

Se hele indslaget her under:

02:39 Studerende fra fire forskellige uddannelser har i en uge arbejdet på innovative løsninger på nogle af problemstillingerne inden for diabetesområdet. Luk video

Læs også Emma svinger køllen tre gange om ugen - og har fået styr på sin diabetes