Tre firmaer står klar: 1500 nye el-løbehjul kan være på vej til Odense

For enden af gågaden, langs grønne områder eller parkeret foran din husdør. De er at finde overalt - både i susende fart og pænt parkeret. De tohjulede el-løbehjul har indtaget Odense.

Der er lige nu sluppet 750 el-løbehjul fra Voi og Tier fri i Odense, og inden længe kan de få selskab af op til 1500 flere fra tre konkurrerende firmaer. Det glæder flere af byens borgere sig over.

- Jeg synes, at det er en fin måde at komme rundt i byen, bare de ville lade være med at bruge dem i gågaden, fortæller Helle Bundesen.

Hun møder opbakning fra Tanya Fick:

- Jeg synes, at det er fint og giver lidt liv til byen, fortæller hun og fortsætter:

- Hvis Odense skal blive en stor by, som Odense så gerne vil bryste sig af at være, så er det nok nødvendigt med sådan nogle tiltag.

Byrum til de tohjulede

Kontorchef for Letbane, Vej og Parkering i Odense Kommune, Jacob Juhl Harberg, kan mærke den varme modtagelse rundt i Odense.

- Vi kan se, at de bliver brugt rigtig meget. De flytter sig meget rundt i byen, og vi ser dem også nå ud i boligkvarterer. Det kan være en god erstatning til der, hvor den kollektive trafik ikke kører, fortæller Jacob Juhl Harberg.

Muligheden for en opgradering på 1500 ekstra el-løbehjul bekymrer ham ikke. Tværtimod er han sikker på, at Odense sagtens kan rumme den ekstra mængde.

- Vi er ret heldige, at vi har mange cykelstier i Odense. Det er en cykelvenlig by, og det betyder også at det er venligt for el-løbehjulene.

Manglende skiltning

Trods den varme modtagelse af de nuværende el-løbehjul, vækker den mulige forøgelse skepsis hos odenseanerne.

- Jeg synes måske allerede, at der er tilstrækkeligt med el-løbehjul, siger Stine Johannessen, som er bekymret for, hvad flere el-løbehjul kan betyde for antallet af ulykker.

Udover frygten for flere ulykker, bunder en del af bekymringen i el-løbehjulenes færdsel, der kan være til gene for byens borgere.

- Egentlig synes jeg, at det er fint, de skal bare kende færdselsreglerne, for de kører jo bare, hvor det passer dem, forklarer Helle Bundesen, som synes, at der er mangel på skiltning.