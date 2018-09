1.506 kvinder skal løbe gennem mudder, krat og sump - igen

For anden gang kan kvinder i Odense løbe gennem mudder, søvand og sumpet terræn i det udsolgte mudderløb for kvinder "Ladies Mudrace".

Mudder, krat og sump er lige så populært blandt de fynske kvinder, som det var sidste år.

For andet år i træk er mudderløbet ”Ladies Mudrace” nemlig udsolgt.

I området omkring Dyrup, Bellinge og Højme skal 1.506 kvinder igennem en cirka otte kilometer lang rute, som ikke kommer til at foregå på en almindelig, jævn sti. Kvinderne skal igennem naturlige forhindringer som søer, vandløb og mudderløb lørdag den 22. september.

Mudderløbet er kun for kvinder og er ikke et konkurrenceløb, hvor det gælder om at komme først over målstregen, men derimod et oplevelsesløb.

De 1.506 kvinder skal både kravle, løbe og svømme for at komme igennem ruten. Arrangøren garanterer, at man ikke kommer igennem uden at få søvand i munden og vabler på hænderne.

- Vi løber i det skønne område omkring Dyrup, Bellinge og Højme. Men lad dig ikke narre af skønheden. Området er ujævnt og gemmer på naturlige overraskelser, lyder det i beskrivelsen af løbet.

Løbet er i princippet for alle piger og kvinder over 16 år, men det kræver en rimelig grundform at deltage, oplyser arrangørerne fra Firmaidræt Odense.

Men mændene skal ikke føle sig fuldstændig uden for. Samme dag, som "Ladies Mudrace" finder sted, bliver der nemlig også afviklet et løb i Odense kun for mænd. ”Xtreme Mandehørm” er ligesom kvindeløbet heller ikke et løb, som vi kender dem bedst. Mandeløbet er også et terrænløb i det fri.

