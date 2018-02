15.500 fynske skoleelever snører løbeskoene: Sveder for alvorligt syge børn

Ikke færre end 15.500 fynske skoleelever er med, når Team Rynkeby Skoleløbet fredag før påskeferien afvikles på 700 skoler i hele Skandinavien.

- Vi er fuldstændig overvældede over opbakningen.

Team Rynkeby Fondens direktør, Carl Erik Dalbøge, kan gøre status, efter Team Rynkeby i weekenden lukkede for tilmeldinger til Team Rynkeby Skoleløbet, der afvikles til fordel for børn med kritiske sygdomme fredag den 23. marts.

Det vigtigste er, at eleverne oplever, at de ved at binde løbeskoene og gøre en begrænset indsats kan være med til at gøre en verden til forskel for nogle børn og familier, der har det svært Carl Erik Dalbøge

Hele 200.000 skoleelever fra i alt 700 skoler i Danmark, Sverige, Norge og Finland er tilmeldt Team Rynkebys skoleløb – heriblandt 15.500 elever fra 41 fynske skoler.

Deltagerantallet er godt 25 procent højere end sidste år – og fremgangen kommer bag på Team Rynkeby-direktøren.

- Vi havde nok i vores stille sind håbet på at tangere sidste års deltagerantal. I Danmark har vi involveret et sted mellem hver sjette og hver syvende skoleelev, og der er jo trods alt grænser for, hvor højt man kan komme op. Men rigtig mange skoler har gjort Team Rynkeby Skoleløbet til en fast tilbagevendende begivenhed, fordi de ser løbet som en mulighed for at skabe et stærkt værdifælleskab om det at gøre noget godt for sig selv, mens man gør noget godt for andre, siger Carl Erik Dalbøge i en pressemeddelelse.

Fokus på alvorligt syge børn

Løbet afvikles som et almindeligt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så mange omgange som muligt. Samtidig har de mulighed for at indgå mikrosponsorater med deres familie og venner.

I Danmark går sponsoraterne ubeskåret til Børnelungefonden, mens de i Sverige, Norge og Finland går til tre forskellige børnekræftorganisationer.

SÅDAN LØBER ELEVERNE PENGE HJEM TIL BØRNENE Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beskedent beløb (eksempelvis to kroner) per omgang eller kilometer, den enkelte elev løber i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet.



Pengene indbetales direkte til Team Rynkeby Fonden via et unikt MobilePay-nummer, som hver skole får stillet til rådighed af Team Rynkeby Fonden.

Alene sidste år samlede eleverne i de fire lande over 14 millioner kroner ind til kritisk syge børn, men ifølge Carl Erik Dalbøge er pengene ikke det vigtigste, når Team Rynkeby Skoleløbet afvikles.

- Det vigtigste er, at eleverne oplever, at de ved at binde løbeskoene og gøre en begrænset indsats kan være med til at gøre en verden til forskel for nogle børn og familier, der har det svært. For når vi er så mange elever, der forenes om det samme formål, så skal den enkelte elev jo i virkeligheden ikke gøre så meget før, at det virkelig kan mærkes, siger Carl Erik Dalbøge og tilføjer:

- Og samtidig hører vi også fra de familier, som har børn, der er ramt af alvorlig sygdom, hvor meget det betyder for dem, at der er sådan en dag her, hvor eleverne samles om at løbe for deres børn. Det skal eleverne også huske på, når de løber, siger han.

I år er det fjerde gang, at Team Rynkeby Skoleløbet afvikles på skoler i hele Norden.

