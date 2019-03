16-årig dreng påsatte brand på Mulernes - nu er han smidt ud

Den 16-årige dreng, der onsdag påsatte en brand på Mulernes Legatskole i Odense, er ikke længere elev på skolen.

- Han er naturligvis udmeldt af skolen. Her til morgen havde jeg et møde med drengen, hans forældre og en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, UUO, så kan blive hjulpet videre, fortæller rektor på Mulernes Legatskole, Torben Jakobsen.

Jeg håber, at han får sig en anden god uddannelse et sted. Det skal vejlederen og socialmyndighederne hjælpe ham med. Torben Jakobsen, rektor på Mulernes Legatskole

- Men det er jo klart. Med sådan en handling kan man ikke være elev her på skolen.

Frygtede at det var giftig røg

Onsdag eftermiddag omkring klokken et fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand på Mulernes Legatskole i Odense. Der var en voldsom røg fra et af skolens toiletter, som resulterede i, at hele skolen måtte evakueres af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det er helt utrolig, at en toiletrulle og holderen kan ryge så meget. Det var en meget ubehagelig røg. Det virkede voldsomt, og vi evakuerede skolen, fordi vi var bange for, at det var noget giftigt noget, fortæller rektor.

Drengen, der indtil torsdag gik i 1.g på skolen, blev kort tid efter, at politiet ankom til stedet, anholdt og mistænkt for at stå bag branden. Han var ifølge rektor på skolen blevet taget på et overvågningskamera gå ind på toilettet på det pågældende tidspunkt.

Tidligt torsdag morgen oplyser Fyns Politi, at den 16-årige har erkendt, at det var ham, der stod bag branden.

En klog dreng

Rektoren på Mulernes Legatskole fortæller til TV 2/Fyn, at han torsdag morgen spurgte drengen, hvorfor han havde gjort det.

- Han ville ikke fortælle det. Men forældrene til drengen er i dybt chok. Han havde jo fine karakterer, siger Torben Jakobsen og fortsætter:

- Så jeg håber, at han får sig en anden god uddannelse et sted. Det skal vejlederen og socialmyndighederne hjælpe ham med.

Udover at blive udmeldt af Mulernes Legatskole får drengen også en bøde. Det oplyser Fyns Politi torsdag morgen.