Brand på Mulernes: 16-årig elev erkender at have sat ild på skole

Onsdag eftermiddag klokken lidt over et fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand på Mulernes Legatskole i Odense.

En 16-årige elev blev kort tid efter anholdt og mistænkt for at stå bag branden.

Ifølge Fyns Politi har den 16-årige nu erkendt, at det var ham, der stod bag branden.

Som følge af branden måtte hele skolen efterfølgende evakueres af sikkerhedsmæssige årsager. Branden opstod på et af skolens toiletter og var ifølge politiet hurtigt var slukket.

Torsdag morgen fortæller Fyns Politi, at det politiets undersøgelser af branden er overstået, og at den anholdte har indrømmet at have sat ild på skolen.

- Han får nok en bøde, kunne jeg forestille mig. Det efterforskningsmæssige er afsluttet, siger vagtchef Christian Riis.

Branden blev hurtigt slukket, og ingen var ifølge politiet på noget tidspunkt i fare. Alt tyder på, at det er en rulle med toiletpapir, der blev sat ild til.