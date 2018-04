16-årig får bøde efter vanvidskørsel over Fyn

Det var en 16-årig rumæner og fire familiemedlemmer, som med over 200 km/t forsøgte at slippe fra politiet torsdag morgen. Drengen får en bøde og sendes ud af landet.

Fyns Politi jagtede torsdag tidlig morgen en mørk bulgarsk BMW hen over en stor del af Fyn, efter at den var kørt i høj fart gennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen uden at betale.

Føreren af bilen viste sig at være en 16-årig rumænsk dreng, og med sig havde han to voksne familiemedlemmer og to børn - deriblandt et spædbarn. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist til Ritzau.

Læs også 16-årig i biljagt: To mindre børn og ægtepar sad på bagsædet

Politiet fik først stoppet den unge fører ved Kolding, da den bulgarske BMW punkterede.

Fyns Politi modtog meldingen om, at en bilist havde krydset betalingsanlægget uden at betale klokken 03.55 torsdag morgen, fortæller Kenneth Taanquist.

- Vi får kontakt med bilen cirka syd for Odense. Den vil ikke standse, og der bliver sat en eftersættelse i gang, som på flere tidspunkter når den anden side af 200 kilometer i timen.

- Ved Middelfart forsøger man at stoppe den, hvilket ikke lykkes, og den fortsætter mod Jylland og syd. Omkring Kolding punkterer den, og vi får kontakt med føreren, siger vagtchefen.

Her får politiet anholdt den 16-årige fører. Torsdag eftermiddag oplyser politiet, at han straffes med en bøde på 4.500 kroner for at have passeret anlægget uden at betale og kørt fra politiet.

Samtidig sender politiet ham nu ud af landet.

Ingen kom til skade ved flugten. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad den unge dreng har forklaret om sin hurtige kørsel over Fyn.

Foruden drengens bøde bliver de voksne familiemedlemmer, der sad i bilen, også straffet.

- Ejeren af bilen, får en bøde på 2.500 kroner for at lade ham føre bilen, selv om han ikke har førerret, siger Kenneth Taanquist og tilføjer:

- Når man låner sin bil ud, skal man sikre sig, at den, man låner ud til, faktisk må køre bilen.