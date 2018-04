16-årig i biljagt: To mindre børn og ægtepar sad på bagsædet

En biljagt fandt sted torsdag morgen på tværs af Fyn. En 16-årige dreng blev anholdt efter at have kørt over Storebælt uden at betale. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix , TV 2 /Fyn

En bulgarsk BMW kørte torsdag morgen over Storebælt uden at betale. Fyns Politi satte efter bilen tværs over Fyn, og anholdt en 16-årig dreng med et ældre ægtepar og to mindre børn på bagsædet.