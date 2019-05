16-årig med knojern anholdt til halfest

Der har været gadeuorden i forbindelse med en fest i Søndersøhallen lørdag aften. Det oplyser vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

I forbindelse med festen blev to teenagere - en 16-årig og 19-årig mand - tilbageholdt af dørmændene, da de virkede påvirkede og opførte dig dårligt.

Politiet fik at vide, at de to unge mænd var i besiddelse af et knojern og en pose med hvidt pulver.

16-årig sigtet

Da betjentene nåede frem, fandt de dog hverken knojern eller nogen pose med hvidt pulver.

Til gengæld fornærmede den 16-årige politiet og blev taget med på stationen, hvor han blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven.

Den 19-årige mand fik lov til at gå.